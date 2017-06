KERUM SE NE MIRI S PORAZOM: ‘Tražit ću grafološko vještačenje svakog od 5400 nevažećih listića! Ako treba, idem i u Strasbourg’

Podnijet ću kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja zbog krađe, odnosno zbog izborne krađe koja se na sramotu cijelog Splita dogodila u drugom krugu lokalnih izbora. Ujedno, tražit ću grafološko vještačenje svakog od 5400 nevažećih listića, jer je vrlo lako utvrditi radi li se o istoj kemijskoj olovci s kojom su zaokruženi jedan i drugi kandidat. Ne odustajem, idem do Ustavnog suda, a ako treba ići ću i na sud u Strasbourgu – poručio je danas Željko Kerum.

KERUM SPREMA PROTUUDAR, SESTRA NEVENKA VEĆ DVAPUT POHODILA DIP: ‘To je neviđeno. HDZ nas je pokrao, imamo fotografije!’

Bivši splitski gradonačelnik ne odustaje od svojih tvrdnji da ga je HDZ pokrao i ponizio. “Ovo što se dogodilo u Splitu je pogubno za razvoj demokracije u zemlji, a ovakvim činom smo svi poniženi i ovakav lopovluk Split i Hrvatska nisu zaslužili. Da će se ovako nešto dogoditi rekao sam odmah nakon prvih izlaznih anketa, jer sam s birališta imao informacije kakve se sve kriminalne radnje događaju samo da bi HDZ pobijedio na ovaj kriminalan način”, izjavio je za Slobodnu Dalmaciju.

Keruma su novinari pitali je li nakon svega moguća koalicija s HDZ-om u Gradskom vijeću, a on je rezolutno uzvratio: “S Oparom ne dolazi u obzir nikakva koalicija, on i njegova ekipa su me pokrali i to je jasno svima u Splitu”, zaključio je na kraju.



Županijsko izborno povjerenstvo (ŽIP) Splitsko-dalmatinske županije još nije zaprimilo nikakav prigovor kandidata za gradonačelnika Splita Željka Keruma na postupak izbora, no još je u roku da to učini, rečeno je u ponedjeljak nešto prije podneva u tom ŽIP-u.

Kerum je još u nedjelju navečer, nakon što je postalo jasno da je tijesno izgubio od Andre Krstulovića Opare (HDZ), najavio da će tražiti kontrolu glasačkih listića, a zbog 9,5 posto, odnosno oko 5500 nevažećih listića, i nove izbore.

Zakon kaže da se prigovor zbog nepravilnosti u postupku izbora za gradonačelnika podnosi županijskom izbornom povjerenstvu u roku od 48 sati računajući od isteka dana kad je izvršena radnja na koju je stavljen prigovor. Odluči li se Kerum, primjerice, prigovoriti na rad biračkih odbora, rok za to su mu ponedjeljak i utorak.

ŽIP o prigovoru mora odlučiti u roku od 48 sati od dana kada je dostavljen, odnosno od dana kada su dostavljeni izborni materijali na koje se prigovor odnosi.

Prigovor može podnijeti politička stranka, kandidat, najmanje 100 birača ili najmanje pet posto birača jedinice u kojoj se izbori provode.