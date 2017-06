KERUM SE NE DA: ‘Opari bez mene nema vlasti, ja ću sa svima koalirati – i s Pametnim, i s HDZ-om…Ali ne s njim’

Kandidat za gradonačelnika grada Splita, Željko Kerum, koji je izgubio izbore u drugom krugu od protivnika HDZ-ovog Andra Krstulovića Opare, poručio je kako će na rezultate izbora u Splitu podnijeti ustavnu tužbu.

‘To je bila neviđena krađa, ima gotovo 10 posto nevažećih listića, što nije zabilježeno ni u jednoj svjetskoj demokraciji. To je sramota i ništa drugo’, rekao je Kerum za Slobodbu Dalmaciju nakon odluke Županijskog izbornog povjerenstva (ŽIP) u kojoj odbacuje prigovore Hrvatske građanske stranke.

Kerum je uvjeren kako će u Splitu uskoro biti održani novi izbori.



‘Bit će ponovno izbori jer Opara neće moći konstituirati većinu u Gradskom vijeću. On većinu može imati samo s našim HGS-om, a ja s njim neću koalirati. Koalirat ću i razgovarati sa svima, i sa strankom Pametno, i sa SDP-om, i s Mostom, i s HDZ-om, samo s Oparom neću. Jer on i nije HDZ. On ne pripada nikome, on je nedefiniran lik i s njim neću razgovarati. I oni u splitskom HDZ-u su svjesni da im je Opara nametnut kandidat iz Zagreba, a uz to je još i loš kandidat, on nije osoba koju su Splićani htjeli za gradonačelnika. Međutim, s njim su morali ići do kraja, a najveći broj glasova su mogli imati jedino krađom, što su i napravili’, kazao je Kerum za Slobodnu Dalmaciju.

Potom je kazao kako najveće šanse na novim izborima za splitskoga gradonačelnika, ako do njih dođe ima Marijana Puljak, jer ‘jer dok se dvojica bore, treći dobiva bodove’, kazao je.

‘Opara se ponašao kao gazda u HDZ-u i u njihovoj stranci nikome nije jasno zašto mu je dana tolika autonomija. S kim će Opara oformiti vlast u Gradskom vijeću, to također nije jasno nikome, vlast može imati samo sa mnom. Mene su za gradonačelnika htjeli građani Splita, ja sam dobio 25 tisuća glasova i ja sam najvažniji politički čimbenik u gradu. I Opari bez mene nema vlasti, a ja s njime neću koalirati ni pod kakvim uvjetima’, istaknuo je Kerum.

Ukoliko dođe do novih izbora, kaže kako će se ponovno kandidirati.

‘Mene vole stanovnici Splita, žele da ja budem gradonačelnik i u jednoj fer i korektnoj borbi, bez podapinjanja nogu od Opare, ja glatko pobjeđujem, a to se najbolje vidjelo u prvom krugu izbora. Gdje je tada bio taj Opara, koji se u prvom krugu oparija na Keruma. Onda je bila najbolje pokazana volja naroda, kada nije bilo krađe glasova. Opara je greška HDZ-a i za HDZ bi bilo najbolje da ga se odrekne i na novim izborima za gradonačelnika Splita, kojih će biti, podrže mene kao kandidata HDZ-a i HGS-a. HDZ vlast u Splitu, koju toliko žele, može dobiti samo sa mnom i nikako drugačije’, zaključio je Željko Kerum.