KERUM OPET PROSTAČIO NA TELEVIZIJI: ‘Opara je nebitan lik, jedna obična nula. Ovakva krađa nije viđena ni u Zimbabveu ni u Ugandi’

Željko Kerum, kandidat za gradonačelnika grada Splita izgubio je od HDZ-ovog kandidata Andre Krstulovića Opare u drugom krugu izbora. Tvrdi kako je pokraden, te je zatražio od Županijskog izbornog povjerenstva analizu nevažećih listića za koje tvrdi da su ih namjerno poništili iz HDZ-a kako on ne bi pobijedio.

Gostujući u emisiji RTL Danas, Željko Kerum ponovno je verbalno napao novoizabranog gradonačelnika Splita optuživši njegovu stranku za krađu glasova.

‘Nikad i nigdje nije bilo 10 posto nevažećih listića. Ovdje je jasno da je njihova mašinerija prekrižila moje listiće. 4000 mojih listića su prekrižili. I sutra ujutro imamo kontrolu nevažećih listića. Očekujem da će DIP to uvažiti i proglasiti stvarnog pobjednika a to sam ja’.

IZBORNO POVJERENSTVO DONIJELO ODLUKU: Već u utorak novo prebrojavanje 5451 nevažećeg listića u Splitu



Na pitanje kako su to mogli izvesti s obzirom da ono za što ih optužuje nije lako izvesti, Kerum je kazao kako su jednostavno prekrižili listiće na kojima je bilo zaokruženo njegovo ime.

‘Vidite, na listiću je bilo moje ime i Oparino ime. I onda su na moje glasove križali listiće. Moji promatrači nisu imali mogućnost brojati glasove, a njihovi su imali. To je jasno. Najbitnije je da ima 10 posto nevažećih listića, to je klasična krađa. To je sramotno za HDZ, za grad Split. Što se Opare tiče, za njega to nije sramotno jer je on sam po sebi sramotan. Izašli su s kandidatom koji je nikakav. Ni na kakav način on ne može biti gradonačelnik Splita. Stvarni pobjednik izbora sam ja. To što je on pokrao sa svojom ekipom, to je druga stvar. I mi ćemo to dokazati. To je loše za demokraciju i poniženje za sve građane Splita. Ne mogu se hvaliti s pobjedom, već lopovlukom u kojemu su uhvaćeni’, poručio je.

KERUM PODNIO PRIGOVOR NA REZULTATE IZBORA: Odluka mora biti donesena do srijede u ponoć

Kazao je kako će sam prisustvovati ponovnom brojanju glasova koje će Županijsko izborno povjerenstvo odraditi već sutra, na njegov zahtjev. Dodao je i kako prema ‘ nepoznatim počiniteljima koji su poništili listiće’ ide kaznena prijava.

‘Ide kaznena prijava svim sudionicima tog postupka. Očekujem od DIP-a da surađuje’, kazao je Kerum te dodao kako nije moguće da je toliko nezadovoljnih ljudi izašlo na izbore i poništilo glasački listić.

‘Postoji mogućnost da takvih iziđe 2-3 posto. Ali, ne postoji mogućno da iziđe 10 posto ljudi i to napravi. I to je ono što će ostati kao ružna uspomena za HDZ. Ne trpim tu Oparu jer on je nebitan čimbenik. On ne može voditi Split jer je on loš čovjek. Nekvalitetan, nepouzdan, spletkaroš, kokošar, sve najgore o njemu. On nije HDZ. On je zapravo nula. Pokušali su pljačkati na jeftin način i sad moraju sebe oprati. HDZ može vladati Splitom, ali Opara ne može. On je nebitan lik, jedna obična nula, dno dna. Ne postoji tako loša osoba u hrvatskoj politici kao što je on. A zašto ga je HDZ promovirao? To su njihovi sitni interesi. To što ga je Kolinda htjela maknuti sa svoje grbače na teret Splita. Otkrili su da je manipulator, špekulant, da se bavio sitnim kokošarenjem u Italiji. Čovjek je nula bodova. Oni su ga se htjeli riješiti i ubace ga nama na teret’, rekao je.

Potom se osvrnuo na izborno sučeljavanje u kojem je izvrijeđao svojeg protukandidata kazavši kako ga je sad malo sram zbog toga, a potom je nastavio s paljbom.

‘Ne daj Bože s takvim čovjekom biti u društvu. On je zlotvor. A nije mi jasno zašto HDZ stoji iza njega. Imam petero djece, široku obitelj i time se ponosim. To što su govorili ti Oparini članovi, ti jadnici i je**vjetri da sam propalica. Nisam, ja imam petero djece. Borit ću se za svoju djecu i za djecu svih onih koji su glasali za mene. Sram ih bilo na što su spali. Ovakva krađa nije viđena ni u Zimbabveu ni u Ugandi’, rekao je Kerum za RTL Danas.