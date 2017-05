KERUM NAKON BRUTALNOG VRIJEĐANJA OPARE: ‘Stojim iza svega što sam mu rekao’

Nakon što je Željko Kerum brutalno izvrijeđao svog protukandidata za gradonačelnika Splita, Andru Krstulovića Oparu nakon sučeljavanja u redakciji Slobodne Dalmacije, oglasio se na Facebooku kako bi se opravdao i ispričao javnosti.

Kerum je HDZ-ovog kandidata za vrijeme sučeljavanja u više navrata brutalno izvrijeđao. U napadu na Oparu kojeg je nazvao “lošim čovjekom, “dnom dna”, Kerum ga je optužio i da se prostituirao u Milanu za vrijeme dok je tamo bio savjetnik u konzulatu RH. Nazvao je Oparu “budalom”, a kad su se kamere isključile, mikrofoni su zabilježili i prijetnju u kojoj je Kerum Opari rekao: “Što me gledaš, hoćeš li kroše, majmune glupi”.

(AUDIO) INCIDENT NA RUBU TUČNJAVE, KERUM BRUTALNO IZVRIJEĐAO OPARU: ‘Bio si prostitutka u Milanu. Što me gledaš, hoćeš kroše, majmune glupi’



Kerum se nakon incidenta oglasio na Facebooku, gdje je rekao da stoji iza svega što je rekao, no da nije njegova krivnja što je to dospjelo u javnost. Za objavu snimke, kaže, nije odgovoran, ali ispričava se svima koji se zbog nje osjećaju povrijeđeni.

‘Dragi prijatelji, ja stojim iza onoga što sam govorio na sučeljavanju, a to što je netko neovlašteno i protuzakonito snimao našu međusobnu prepirku i ono što sam rekao u četiri oka, a zatim to još i objavio i pustio u javni prostor – to uistinu nije moja odgovornost.

Ja to u javnom prostoru nikada nebi izrekao, a svaki dan sam imao priliku. Žao mi je što se to dogodilo. Bez obzira što za objavu nisam odgovoran, ispričavam se svima koji se zbog toga osjećaju povrijeđeni, napisao je Kerum na fejsu.