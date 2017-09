KELEMINČEVI EKSTREMISTI: Urlali ustaški pozdrav, palili Novosti, prijetili Plenkoviću, a Pupovca prozivali za požare

Dvadesetak simpatizera Autohtone – Hrvatske stranke prava (A-HSP) u subotu je prosvjedovalo ispred sjedišta Srpskog narodnog vijeća (SNV) u Zagrebu, pod sloganom “Zaustavili smo vas 1991., zaustavit ćemo vas opet”, a čelnik te neparlamentarne stranke Dražen Keleminec pritom je spalio primjerak SNV-ovog tjednika “Novosti”, rekavši da su pozivale na podmetanje požara u Hrvatskoj u jeku turističke sezone.

Oko tridesetak članova Autohtone Hrvatske stranka prava okupilo se ispred redakcije Novosti i sjedišta SNV-a Milorada Pupovca u sklopu prosvjeda pod nazivom “Zaustavili smo vas 1991., zaustavit ćemo vas opet”.

A-HSP ovim prosvjedom reagira na moguće uklanjanje HOS-ove ploče s natpisom ‘za dom spremni’ iz Jasenovca. Na prosvjedu, policija je snimala prosvjednike koji su u nekoliko navrata vikali ‘za dom spremni’, a predsjednik stranke Dražen Keleminec zapalio je jedan broj “Novosti”.

” Ajde Milorade, piši ponovno prijave protiv nas jer smo viknuli da smo spremni braniti Domovinu. Jer Milorad Pupovac je predsjednik Vlade i financija, on je državni odvjetnik. Milorad Pupovac vlada hrvatskim medijima, on je kralj u Hrvatskoj. Misli da je kralj Aleksandar”, izjavio je Keleminec.



Prozvao je Pupovca i da dobiva milijune kuna iz hrvatskog državnog proračuna, a onda, kaže, ide u svijet i tvrdi da je Republika Hrvatska – ‘genocidna, fašistička i ustaška država’.

Naveo je i da “Novosti” iz proračuna godišnje dobivaju 3,2 milijuna kuna te pokazao naslovnicu tjednika s naslovom “Žarimo i palimo” i upitao: “Zar nije to poticanje da se pali Hrvatska usred turističke sezone, zar nije to poticanje zbog kojeg posla treba imati Državno odvjetništvo?

“Pošto lijepo gori, sada će lijepo gorjeti ove novine”, potom je poručio i spalio navedeni primjerak tjednika .

Ako zabrani u demokratskoj državi domoljubni pozdrav kojim se kaže da si spreman braniti svoj dom i Domovinu, onda je Plenković uveo diktaturu, ukinuo demokratski sustav i učinio od Hrvatske totalitarnu državu, ocijenio je Keleminec.

Bez objašnjena za izostanak reakcije

“Nemojte se Plenkoviću s time igrati, to je opasno i za vas i za vašu stranku i za one koje vi podržavate. Jer, vi podržavate one koji su palili i i ubijali hrvatsku državu i bili protiv Hrvatske 1991. godine i htjeli veliku Srbiju na teritoriju Hrvatske ili nekakvu Jugoslaviju”, dodao je Keleminec.

Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović za RTL je rekao kako skup nije prijavljen pod nazivom ‘Za dom spremni’, a na pitanje zašto policija ne reagira na uzvik i paljenje časopisa tvrdi kako ‘policija radi i radit će i dalje svoj posao’

Prošle godine, policija je uhitila Kelemenca zbog prosvjeda ispred SNV-a, a zbog ustaškog pozdrava uoči proslave Dana pobjede privedeno je sedmoro ljudi u Kninu.

