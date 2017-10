KBC ZAGREB MU ZABORAVIO POSLATI RAČUN, ALI NE I OVRHU: ‘Zbog 25 kuna sad moram platiti 700’

Profesor na Farmaceutsko-biokemijskog fakuletu, Gordan Lauc opisao je na svom Facebook profilu još jednu bizarnost hrvatske administracije. Iz KBC-a Zagreb zbog dugovanja od 25 kuna stigao mu je prijedlog za ovrhom i to zbog računa od 25 kuna kojeg su mu prije dvije godine zaboravili poslati.

Troškove ovrhe od gotovo 700 kuna profesor je na kraju platio, ali je odlučio kako će ipak podnijeti kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu, a u prijavi je izrazio sumnju kako se odvjetničko društvo koje mu je poslalo prijedlog za ovrhu s upravom KBC-a udružilo u “zločinačku organizaciju radi ostvarivanja nepripadne dobiti”.

Do duga je došlo jer je na KBC-u Rebro 2015. godine dobio mast protiv upale uha, što mu tad nisu naplatili jer bilo prekasno. Iz KBC-a su mu tad rekli kako će mu račun na iznos od 25 kuna poslati naknadno, što nikada nisu napravili.

Dvije godine poslije, iz vedra neba, profesoru je stiglo rješenje o ovrsi na gotovo 700 kuna.



Lauc sumnja da račun nisu slučajno zaboravili poslati već namjerno kako bi kasnije poslali ovrhu i naplatili višestruko veći iznos.

Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

“Ja doista volim ovu našu zemlju. Putovao sam svuda po svijetu, živio dulje vrijeme u Njemačkoj i Americi, no ma koliko god se mi žalili na Hrvatsku, ona je još uvijek jedno predivno mjesto za život. No upravo zbog toga , smatram svojom obavezom vrištati do neba kada vidim kako nam pojedinci zagorčavaju život i pretvaraju Hrvatsku u močvaru… Svi smo se mi nagledali svakakvih gluposti oko nas, no ako ih sami ne krenemo ispravljati, neće ih nitko ispraviti. Stoga evo mog malog doprinosa ispravljanju «krivih Drina».

Dakle priča počinje jedne noći u lipnju 2015. kada sam završio na hitnoj na Rebru, jer sam dan kasnije morao na put avionom, a upala uha mi se nikako nije smirivala. Simpatični mladi specijalizant mi je stavio antibiotsku mast u uho i stvar je bila riješena. Kako su bili sitni noćni sati, nisu mi mogli ispostaviti račun na 25 kuna participacije, pa su mi ga rekli poslati kući. Nisu ga nikada poslali, i ja sam na to potpuno zaboravio. Sve do danas kada sam dobio rješenje o ovrsi prema kojem moram platiti tih 25 kuna participacije, zatezne kamate od cca 4 kune, ali i 688,13 kn troškova ovrhe.

Dakle dužan sam im 25 (dvadeset i pet) kuna, a i to samo zato što mi nisu bili u stanju naplatiti tih 25 kn kad sam bio kod njih. Nikada mi nisu poslali račun i sada mi šalju ovrhu za tih 25 kn, ali i za troškove ovrhe od 688,13 kn (dakle skoro 30x više od neplaćenog računa). Kako nemam vremena za gubljenje na natezanje sa sudom, a troškovi koji su navedeni u prijedlogu za ovrhu su u skladu sa zakonom, ja sam to platio. No paralelno sam napisao kaznenu prijavu Državnom odvjetništvu u kojem izražavam sumnju da se predmetno odvjetničko društvo i uprava KBC-a udružili u «zločinačku organizaciju» (to je pravni termin koji opisuje udruživanje više osoba radi poduzimanja nezakonitih radnji) radi ostvarivanja nepripadajuće dobiti. Možda taj račun meni nisu poslali slučajno. Možda su slučajno zaboravili poslati i opomenu i čekali dvije godine. No možda to sve nije slučajno. Možda oni namjerno nisu poslali račun, kako bi odvjetničko društvo moglo naplatiti troškove ovršnog postupka. Ja sam izrazio sumnju, a na Državnom odvjetništvu je da istraži jesu li te sumnje opravdane.

Samo što nas dosadašnje iskustvo uči da takve situacije baš i nisu prioritet Državnom odvjetništvu, pa molim sve svoje Facebook prijatelje da se organiziramo i pomognemo im. Jeste li se možda vi sami ili netko od vaših prijatelja našao u sličnoj situaciji? Je li možda u pitanju bilo isto ili povezano odvjetničko društvo ili javni bilježnik? Idemo iskoristiti moć društvenih mreža i sami provjeriti te sumnje. Ja ću vrijeme koje bi potrošio na žalbe na tu ovrhu uložiti u skupljanje informacija i možda tako napravimo jedan mali korak prema društvu u kojem će svima nama biti bolje…”, napisao je Lauc.