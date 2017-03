KATASTROFALAN PROPUST: More bi moglo potopiti most na Čiovu zbog nevjerojatne pogreške u projektu!?

Prilikom gradnje novog mosta Čiovo došlo je do velike pogreške koja bi mogla ozbiljno ugroziti funkcionalnost mosta. Naime, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU-a uvidjeli su tijekom posjeta gradilištu da je most gotovo dva metra prenizak u odnosu na morsku površinu, što bi uslijed valova moglo dovesti do korozije.

Na mostu ukupne dužine 546 metara sporno je prvih pedesetak. Na početnom dijelu mosta bi more tako moglo potopiti stupove i upornjak na kopnenoj strani, ali i šetnicu uz most, čija je gradnja tek u planu.

Građeno prema mjerilima iz Austro-Ugarske?

Projekt gradnje ovog mosta su 2012. izradili Jure Radić i Zoran Šavor s Građevinskog fakulteta u Zagrebu, piše Jutarnji list i dodaje kako je pogreška u projektu ta da se kao srednja razina mosta uzela ona u Trstu, koja je za Hrvatsku utvrđena još tijekom Austro-Ugarske. Ta se visinska izmjera inače još od sedamdesetih godina obavlja u Bakru, Kopru, Rovinju, Splitu i Dubrovniku. Osim toga, razlika između srednje razine mora i maksimalne kote mora na području mosta bi morala biti mnogo veća od sadašnje. Sada ona iznosi samo 70 centimetara, što nije dovoljno za razdoblje prilikom plime. Stvara se opasnost od toga da se zbog valova ozbiljno ošteti konstrukcija mosta. Zapljuskivanje mora potopilo bi i šetnicu.





U Hrvatskim pak cestama tvrde da problema nema – most se, kako kažu, radi prema projektu i nije prenizak, iako je prema prvotnom planu ipak trebao biti nešto viši. Naposljetku je most ipak nešto smanjen jer su konzervatori tvrdili da bi zaklanjao vizuru grada Trogira.

Postoji li ipak rješenje?

Kako piše Jutarnji, u rješenju ovog problema mogao bi pomoći plato koji je napravljen na samom gradilištu nasipavanjem mora, što je zapravo prirodna brana kako more ne bi oštetilo upornjake i stupove mosta u izgradnji. Iako je planirano da tvrtka Viadukt, koja je izvoditelj, nakon što završi gradnju, taj plato makne, njegovo ostavljanje bi moglo štititi most od mora. Drugo rješenje ovog problema mogla bi biti nadogradnja stupova koji su ugroženi od mora, no to bi značilo i veliko poskupljenje cijelog projekta. Ukupna vrijednost gradnje projekta je 207,9 milijuna kuna. Fondovi EU-a sufinancirali su dio od 176,7 milijuna kuna.

Most, koji je sastavni dio međunarodnog koridora i dio europske mreže autocesta koja povezuje sjever Europe i Jadran, zajednički grade Hrvatska i Bosna i Hercegovina.