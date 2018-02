KAŠTELANSKI KARNEVAL POTRESAO HRVATSKU: ‘Kako bi to izgledalo da netko na zastavu stavi žene ili kršćane koji se mole i tu zastavu spali?’

‘To je poticanje na mržnju i nasilje, a posebno za osudu je činejnica da su to prenosili svojoj djeci. I to na događanju koje je trebalo biti veselo i puno ljubavi’, poručuju iz riječke Udruge Lori.

Kako bi bilo da je netko na karnevalu na zastavu stavio crnce ili žene ili kršćane koji se mole i tu zastavu spalio? Kakva bi to poruka bila? Pitanja su to koje postavlja koordinatorica Udruge Lori Danijela Almesberger komentirajući karnevalski događaj iz Kaštela na kojem je spaljena slikovnica “Moja dugina obitelj”, a koja govori o djeci odgajanoj u istospolnoj obitelji.

Time Almesberger ukazuje da je čin u Kaštelima prije svega čin diskriminacije, ali i govora mržnje spram drugačijih.

ŠOKANTNI KOMENTARI NA FACEBOOKU NAKON SPALJIVANJA SLIKOVNICE S GAY RODITELJIMA U KAŠTELIMA: ‘Pa što, nešto je loše u tome?’



Slika društva u kojem živimo

“To je poticanje na mržnju i nasilje, a posebno za osudu je činjenica da su to prenosili svojoj djeci. I to na događanju koje je trebalo biti veselo i puno ljubavi, a ne nasilja i mržnje. Možemo to gledati i šire pa reći da je riječ o nedostatku empatije prema istospolnim obiteljima koje odgajaju djecu. Riječ je i o nedostatku ljudskih vrijednosti koji rezultira spaljivanjem simbola jedne obitelji”, kaže Almesberger dodajući da joj je žao djece roditelja koji su počinili čin spaljivanja jer pod njihovim utjecajem djeca “neće izrasti u normalne ljude”.

Ujedno ističe kako slučaj u Kaštelima puno govori o tome u kakvom društvu živimo, te dodaje kako bi se baš zbog toga u školi kao obvezan trebao uvesti građanski i zdravstveni odgoj.

Spaljivanje fašnika

Sramotan čin na dječjem karnevalu prokomentirala je i pravobraniteljica za ravnopravnost spolova Višnja Ljubičić.

“Zajedničko svim načinima slavljenja ili obilježavanja fašnika je traženje krivca za sve nedaće iz protekle godine. Fašniku se sudi, on priznaje krivnju i spaljuje ga se na glavnom trgu. U Kaštelima su odlučili spaliti slikovnicu Dugine obitelji i tako indirektno zaprijetiti nasiljem svim istospolnim obiteljskim zajednicama. Nezamislivo je da se čak i figurativno za sve nedaće tijekom godine odabiru oni koji su bez moći, oni koji su manjina unutar manjine. I to samo zato što su drugačiji od većine, iako ne predstavljaju nikakvu prijetnju niti utječu na živote onih koji su ovim svojim činom javno obznanili svoju mržnju. Gdje su u tome tolerancija različitosti i ljubav prema bližnjemu, gdje je humanost, gdje je svijest o činjenici da se i među tom djecom koja su prisustvovala i/ili sudjelovala u činu paljenja lomače, nalaze i oni koji će možda sutra otkriti svoju istospolnu orijentaciju. I kojoj je ovime poručeno da ju trebaju duboko sakriti kako bi izbjegli nasilje nad sobom.

No, za razliku od Fašnika koji se spaljuje, stvarnost je nemoguće i spaliti i zaustaviti. Jer spolne manjine nisu apstraktni pojam već osobe iz našeg okruženja- naša vlastita djeca, naši prijatelji, članovi naših obitelji ili obitelji koje poznajemo. Oni su ti kojima se na ovaj način poručuje da ne zaslužuju bolje od nasilja. Jer govor mržnje i svi oblici manifestacije takvog govora jesu nasilje”, kazala nam je Ljubičić ističući da incident oštro osuđuje, jer svojom zastrašujućom i nehumanom porukom nadilazi narodne običaje i progovara mržnjom.

‘Kad mater materi dite napravi’

Inače, spaljivanje slikovnice na dječjem karnevalu ranije danas osudile su i ministrica obrazovanja Blaženka Divjak te pravobraniteljica za djecu Helena Pirnat Dragičević ističući neprihvatljivost nasilja i tolerancije te isticanja lošeg primjera djeci.

Zbog objavljivanja vijesti o spaljivanju slikovnice aktivist na Facebooku znan kao Random Toni, dobio je prijave i potom blokadu Facebook profila na 30 dana.

Dok se svi oni bore za tolerantno, obrazovano i nenasilno društvo predsjednik karnevalske udruge Poklade koja je organizator spornog karnevala Nikša Radić tek nastavlja: “Kad mater materi napravi dite ili tata tati, mi ćemo financirati sve dičje karnevale u svitu i bit ćemo kumovi dici na krštenju”.