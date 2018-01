KAROLINA LEAKOVIĆ (SDP): ‘Ako Murganić sama ne da ostavku, od Plenkovića očekujemo da je smijeni’

Forum žena SDP-a je jučerašnju izjavu ministrice Murganić najoštrije osudio i ocijenio “skandaloznom”

Socijaldemokratski forum žena SDP-a poručio je danas da ministrica za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku Nada Murganić, zbog svoje jučerašnje izjave, mora podnijeti ostavku, a ako to sama ne učini, od premijera Andreja Plenkovića očekuju da je smijeni.

‘Na nasilje nad ženama ne može reagirati lakonski’

Očekujemo da, ne podnese li ostavku sama, premijer Andrej Plenković smijeni ministricu Murganić, poručuje u priopćenju predsjednica foruma žena SDP-a Karolina Leaković.



Forum žena SDP-a reagirao je na izjavu ministrice Murganić koja je novinarima u četvrtak nakon sjednice Vlade, komentirajući to što je supruga požeško-slavonskog župana povukla sve optužbe protiv njega za obiteljsko nasilje, izjavila: “To vam je tako u braku. U tim bračnim, osobnim i obiteljskim odnosima, to je dinamika u koju ne mogu ulaziti. Žena vjerojatno ima svoje razloge. To je obitelj, zaista u to ne bih ulazila”.

U priopćenju ocjenjuju da je “skandalozan komentar ministrice Murganić za svaku osudu”. “Partnersko nasilje prema ženama i nasilje u obitelji ni u kojem se slučaju ne mogu opravdati, ne mogu se relativizirati niti se na njih može reagirati lakonski, kako je to jučer učinila ministrica”, ocjenjuju u Forumu.

SDP ne može tražiti opoziv ministrice još šest mjeseci

“Tako je to u braku”, kaže ministrica obitelji, a mi u Socijaldemokratskom forumu žena SDP-a poručujemo joj – ne, partnersko nasilje i zlostavljanje nisu sastavnim dijelom bračnoga ugovora, nego su kažnjivi i za svaku su osudu. Žene žrtve nasilja, neovisno o svojem bračnom i obiteljskom statusu, zaslužuju i zaštitu i podršku države i njezinih institucija. Žene žrtve nasilja zaslužuju odgovornu politiku i odgovornu Vladu koja će ratificirati Istanbulsku konvenciju”, ističe se u priopćenju foruma koji ponovno poziva na ratifikaciju Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja prema ženama i nasilja u obitelji.

Potpredsjednik SDP-a Zlatko Komadina jučer je pak, podsjetio da SDP trenutačno ne može u Saboru zatražiti opoziv ministrice Murganić zbog poslovničkih odredbi, odnosno, trebaju pričekati da prođe šest mjeseci otkako su u studenom tražili njezin opoziv kako bi ponovno mogli istaknuti isti zahtjev.