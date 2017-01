KARLOVAČKI EPISKOP VLASTIMA U HRVATSKOJ I SRBIJI: ‘Puno toga bih im rekao… nek’ prestanu stvarati atmosferu sukoba’

Božićnu liturgiju za vjernike koji Božić slave po julijanskom kalendaru u Karlovcu je u subotu predvodio episkop gornjokarlovački Gerasim, nakon koje je poručio političarima na vlasti u Hrvatskoj i Srbiji da u ime mira prestanu stvarati atmosferu međusobne svađe i sukoba.

“Imam ja mnogo toga poručiti i političarima, ali bih radije o tome drugi put, ne baš na sam Božić. Ali mogu i sada poručiti političarima i u Zagrebu i u Beogradu – čini mi se da nas opet želite zavaditi. Učinili ste to 1991. godine, a imam osjećaj da sad opet želite isto to učiniti. I pozivam vas, u ime mira, da to ne činite”, izjavio je episkop Gerasim novinarima nakon svečane božićne liturgije, koju je predvodio u karlovačkom hramu sv. Nikolaja.

Novinare je zanimalo i ima li što dodati na poslanicu srpskog patrijarha Irineja, koju je tijekom liturgije pred 40-tak prisutnih vjernika pročitao protojerej Milidrag Stokanović, a u kojoj je patrijarh pozvao Srbe u Hrvatskoj da budu dobri građani svoje države i brinu o njenom napretku i općem dobru.

‘I Hrvati i Srbi zbog posla bježe iz zemlje’

Osim spomenutog apela hrvatskim i srbijanskim političarima, episkop Gerasim je kao goruće probleme istaknuo nezaposlenost iz koje proizlazi i demografsko urušavanje te odlazak mladih u inozemstvo radi egzistencije.



“Podjednako i Hrvati i Srbi imaju poprilično problema s demografskom slikom svoga naroda. Ljudi je sve manje, mladi tražeći posao, bježe iz zemlje. Iskreno, nadam se i Bogu se molim, što god je u mogućnosti da ova vlada ili bilo koja druga koja će doći, uradi što više za mladi naraštaj”, kazao je.

Upitan ima li kakav “recept” za zadržavanje mladih, episkop Gerasim rekao je da ljudima “ne treba ni hljeba, ni igara, ni pljeska, već posao da mogu osigurati da žive normalno, kako to dolikuje ljudima, a na vladi je i na državi, pa i na nama u jednom dijelu da osmislimo sve što možemo samo da pomognemo ljudima i da ih zadržimo ovdje”.