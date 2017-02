KARLOVAČKA HOBOTNICA UHLJEBA: U gradskoj upravi zaposlene cijele obitelji, više se ne može ući u trag tko je kome u rodu

Jutarnji list piše o velikoj hobotnici nepotizma u Karlovcu. Nepotizam se vidi baš u svim ustanovama i poduzećima, pa su tako u gradskoj upravi i drugim gradskim tvrtkama baš svi u nekakvoj rodbinskoj vezi, bilo to kumstvo, obiteljska ili rođačka veza.

Nepotizam i stranačko uhljebljivanje su tako vidljivi u karlovačkim medijima, gradskim odborima, ustanovama i poduzećima. Gradonačelnik Damir Jelić (HDZ) ne krije da na određena radna mjesta postavlja pripadnike stranke.

NEVJEROJATNO: Bandić uhljebio cijelu obitelj u Gradsku upravu – supružnike, sinove, snahu, šogoricu…

Cijele obitelji zaposlene u gradskoj upravi

Osim stranačkog uhljebljivanja, tu je i nepotizam. Od stranačke je veze jača jedino ona obiteljska. U Karlovcu tako postoji cijelo obiteljsko stablo zaposlenika u javnim poduzećima i ustanovama, gdje je stotinjak zaposlenih u nekakvoj obiteljskoj vezi, a moguće je da to nije sve. Jutarnji list nije dobio odgovore na pitanja o tome jesu li članovi istih obitelji sasvim slučajno na tim radnim mjestima.



U Upravnom odjelu za poslove gradonačelnika radi pročelnik Ivan Uđbinac, dok je njegova supruga tamo zaposlena kao viša stručna suradnica. Ako gradonačelnik Jelić postane župan nakon lokalnih izbora, na njegovo će mjesto doći njegova kuma, koja već radi kao njegova pomoćnica.

U gradskoj upravo radi i Dubravko Fancev, a u Zelenilu te Vodovodu i kanalizacijama rade i njegova supruga, snaha i sin.

Savjetnik za gradnju i održavanje javnih prometnih površina radi u gradskoj upravi, u kojoj je pročelnica Upravnog odjela za investicije i EU fondove njegova supruga, a nekadašnji direktor Zelenila bio je upravo njegov brat. Zbrinuti su i sinovi pa je tako jeda najprioje bio na stručnom osposobljavanju u gradskoj upravi, nakon čega je dobio posao, a na njegovo prvotno mjesto došao je drugi sin.

Ipak, nije sve samo u obiteljskim vezama. Tu su i kumstva, što se najbolje vidi na Hrvatskom radiju Karlovac. Tamo je jedan kum smjestio svog kuma i njegovu suprugu.

U gradskoj upravi kao referent je za mjesnu samoupravu radi brat karlovačkog dožupana Josipa Šafara, ali i njegova supruga. Sin dogradonačelnice zaposlen je u Vodovodu i kanalizacijama, kao i sin i kći bivšeg župana.

Još je puno primjera gdje u karlovačkoj gradskoj upravi i drugim gradskim tvrtkama rade sinovi, kžeri, muževi, supruge, sestre, braća i kumovi.

Petračić: ‘Nepotizam je izvor svih zala’

Davor Petračić, nezavisni gradski vijećnik smatra da je nepotizam izvor svih zala.

‘Čovjek koji se zaposli na taj način, čak i da je kvalitetan, a ima i takvih, ne može raditi kako bi htio i koliko je sposoban, nego onako kako to traži onaj koji ga je zaposlio. Sposobni ne mogu doći do izražaja jer se boje za egzistenciju, što je prirodno i razumljivo’, rekao je Petračić i dodao da je teško uopće odvojiti stranačka zapošljavanja od onih rodbinskih jer su jedna put do drugih. Stranke se, kaže Petračić, ponašaju kao da su gradske tvrtke njihove i da je sve to normalno.

A osim stranačkog i obiteljskog zapošljavanja, Karlovac već dugo ima problem i s time da se poslovi uvijek daju istim tvrtkama, a drugima niti daju, niti uzimaju. Tako nastaje hobotnica, a Petračić smatra da oni koji su ju izgradili, nisu ni svjesni kolikih je ona razmjera. Natječaji se raspisuju i tamo gdje ne trebaju, a HDZ ima presudnu ulogu. Dodaje Petračić i da se ne radi samo o zapošljavanjima, već se čak i djeca u vrtiće upisuju po toj osnovi.

‘Sve je začarani krug kojem je nemoguće ući u trag’

HNS-ova Marina Novaković Matanić planira se kandidirati za županicu, uz HDZ-ovog Damira Jelića. Ona kaže da je broj ovakvih primjera sigurno još puno veći od navedenog jer je svemu teško ući u trag, a za sve okrivljuje upravo gradonačelnika Jelića.

‘Osuđujem to jer on kao gradonačelnik ovim načinom rada šalje lošu poruku svim mladim, obrazovanim ljudima koji svaki dan odlaze iz našega grada u potrazi za poslom i boljom budućnosti. Kada uzmemo cjelokupnu situaciju, ili imamo slučaj rodbinskog ili stranačkog zapošljavanja, a to smo vidjeli i po primjeru zadnjeg zapošljavanja na Radio Karlovcu. Kao običan građanin, a ne kao vijećnik, ne mogu se ne upitati gdje je tome kraj ‘, kaže Marina Novaković Matanić i dodaje da, osim ostalih problema, ima i lažnih diploma.

Vijećnica Laburista Snježana Kirinić kaže da je sve začarani krug iz kojeg se gotovo i ne može izaći.

Na mjesto gradonačelnika mogao bi uskoro doći Damir Mandić koji je sada predsjednik Gradskog vijeća i ravnatelj karlovačke gimnazije. On pak kaže da sve ovisi kako se na uhljebljivanje gleda:

‘Ako govorimo iz pozicije vlasti, onda je ono minimalno, a ako gledamo iz pozicije oporbe, onda drukčije zapošljavanje niti ne postoji. Posebno je važno da politika preuzme taj dio odgovornosti na sebe i pokaže to svojim primjerom slijedeći ove preduvjete jer mnogi vrijedni ljudi, koji su spremni svoje vrijeme i znanje posvetiti gradu i građanima, upravo zbog “prljavštine” ne žele ući u javni prostor. A tad smo na gubitku svi’, rekao je Mandić, piše Jutarnji list.

IMA IH K’O U PRIČI: Kako je četvero članova obitelji Jurčić, ali i brat poznate sportašice našao posao u Bandićevoj administraciji