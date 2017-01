KARAMARKO TUŽIO PETROVA I BULJA ZA KLEVETU, MOSTOVAC PORUČUJE: ‘Pozivam sve veleizdajnike neka me tuže!’

Bivši potpredsjednik Vlade i šef HDZ-a Tomislav Karamarko tužio je za klevetu šefa Mosta Božu Petrova i saborskog zastupnika Mosta Miru Bulja, piše Večernji list.

Tužio ih je jer su ljetos u Zadru tijekom predizborne kampanje izjavili da je Karamarko s mjesta šefa stranke otišao zbog kriminalnih radnji.

“Te njihove izjave objavio je Zadarski list, a Karamarko je protiv njih podnio tužbe na sudu u Zadru čim je to objavljeno. Neka sad izvole dokazati zbog kojih je to kriminalnih radnji Karamarko otišao, u kojim je on to postupcima obrađivan ako je bilo kriminala itd.”, kaže izvor blizak Karamarku.

Kako bi mogli biti tuženi Petrovu i Bulju Sabor prvo treba skinuti imunitet. Predsjednik Mandatno-imunitetnog povjerenstva Žarko Tušek potvrdio je da su Karamarkov zahtjev za skidanje imuniteta Mostovom dvojcu zaprimili u srijedu te da će o njemu raspravljati u idući utorak.



Mostov saborski zastupnik Miro Bulj obratio se javnosti povodom zahtjeva za skidanje imuniteta, javlja N1.

”Pozivam sve koji su trebali štititi nacionalne interese da svi podignu tužbu protiv mene, na to ću biti ponosan jer sve što radim će biti za zaštitu nacionalnih interesa. Zbog onih koji su opljačkali resurse na državnoj i lokalnoj razini sam se i uključio u politiku i neka me slobodno tuže, kao što su naše heroje locirali, transferirali i procesuirali. Mogu i mene slobodno jer ja ih se ne bojim i šaljem im poruku: Vi koji ste krivi za izdaju nacionalnih interesa – nećete!”, kazao je Bulj.

”Pozivam Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa da provjerava političare, DORH i bilo koga tko je sudjelovao u izdajama za Judine škude da i danas to isto čine i u ovoj vladi i u budućim i prošlim vladama. Sve što sam napravio stojim iza toga. Ja i sada pozivam sve te veleizdajnike koji su doveli državu ovdje i koji su izdali nacionalne interese u slučaju Ine, slobodno ih pozivam da tuže”, rekao je mostovac.

Tužbu je komentirao i zastupnik Ivan Pernar na svom Facebooku. “Sad su me zvali iz Mandatno-imunitetnog povjerenstva da Karamarko tuži Bulja i Petrova za klevetu, budem streamao tu sjednicu, vjerojatno će biti u utorak”, napisao je Pernar, najavljujući kako će cijelu sjednicu prenositi uživo.