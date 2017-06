KAPTOL ZGROŽEN PISMOM BISKUPA KOJI JE NAPAO PREMIJERA: ‘Ovo je sada vrlo ozbiljna stvar i siguran sam da će uslijediti reakcija Vatikana’

Na pismo sisačkog biskupa mons. Vlade Košića, inače poznatog po svojim čestim političkim istupima i tvrdim konzervativnim stavovima, u kojem je napao predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, zbog njegove odluke da koalira s HNS-om, reagirao je i službeni Kaptol. Veći dio svećenstva tako je oštro osudio Košićev javni istup, naglašavajući da Crkva sebi ne smije dopustiti izravno opredjeljivanje za neku političku opciju.

“To je krajnje neuobičajeno i graniči s prekršajem, ali jedini koji može intervenirati je sam papa Franjo. Naime, biskupi imaju autonomnost govoriti što žele, a kada to pređe granice, onda je tu sam papa koji presuđuje”, rekao je jedan poznati i utjecajni svećenik s Kaptola, piše Jutarnji.

U pismu, koje je objavio i na svom Facebook profilu, sisački biskup piše Plenkoviću kako se ovaj doveo u ozbiljne probleme koaliravši s HNS-om te kako HDZ više nije demokršćanska stranka, a u njemu i otvoreno “navija” za političku opciju Brune Esih i Zlatana Hasanbegovića.

BISKUP ŽESTOKO NAPAO PREMIJERA PLENKOVIĆA: ‘Koalicija HDZ-a s HNS-om je politička protitucija’



“Ovim koaliranjem s dojučerašnjim neprijateljem – da biste spasili svoju Vladu – Vi ste pokazali potpunu neosjetljivost za osjećaje i za vrijednosti koje gaji većina hrvatskoga naroda. Ovim potezom dobit ćete kratkoročno produljenje života ove Vlade, ali ćete dugoročno izgubiti upravo ono što je bio moto Vaše kampanje: vjerodostojnost! Ja to zovem političkom prostitucijom” stoji, između ostalog, u pismu.

Crkva zamjerila i Bozanićeve kritike SDP-u

Jutarnji navodi kako je veliki broj svećenika istinski zgrožen Košićevim ispadom: “Nije neka posebna tajna da su mnogi crkveni ljudi bliski HDZ-u, ali nije na svećenicima da vode politiku na ovaj način kako je to shvatio Košić. Treba podsjetiti da je Vatikan zamjerio i kardinalu Josipu Bozaniću kada je u Katedrali kritizirao Zorana Milanovića i Ivu Josipovića”, kazao je neimenovani izvor s Kaptola.

Navodno ni krug oko Josipa Bozanića nije sretan zbog ovakvih Košićevih istupa, ali kardinal ne može spriječiti njegove istupe.

“Ovo je sada vrlo ozbiljna stvar i siguran sam da će uslijediti na neki način reakcija Vatikana. Svećenici, pogotovo biskupi, moraju birati riječi i ovo pismo vrlo brzo bi moglo postati ne problem hrvatske Crkve, već Vatikana”, kazao je isti izvor.

“Nitko nema protiv da se svećenici, pa i Crkva izjasne o našoj stvarnosti, pa tako i politici, ali granice postoje. Ovo nije politika, već politikantstvo. Sve to krajnje odudara od sadašnjeg kursa Vatikana i uvjeren sam da papa Franjo ne bi bio zadovoljan kada bi do njega došlo to pismo. Vjerujem da će i doći”, rekao je visoki izvor s Kaptola.