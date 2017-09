KAPETAN DRAGAN POBJESNIO U SUDNICI: ‘Veće su šanse da sam zapovijedao Anti Gotovini nego JNA, pa oni su mene mrzili!’

Protiv Dragana Vasiljkovića, zvanog Kapetan Dragan, na Županijskom sudu u Splitu vodi se postupak za ratni zločin tijekom Domovinskog rata.

Nakon saslušanja više od 60 svjedoka, prošle je godine započela glavna rasprava. Vasiljkovića sud tereti za zločine protiv ratnih zarobljenika i civilnog stanovništva od polovine 1991. do početka 1993. godine.

Optužen po kaznenoj odgovornosti, ali i kao direktni počinitelj

Vasiljković je optužen po kaznenoj odgovornosti, ali i kao direktni zlostavljač i osoba koja je ozljeđivala zarobljenike tijekom ispitivanja na kninskoj tvrđavi i u Bruškoj kod Benkovca. Optužen je za smrt civila među kojima je bio i jedan njemački novinar te za granatiranje crkve i škole u Gornjem Vidoševcu kraj Gline.

‘Ne želim odgovarati na pitanja već ću samo iznijeti svoju obranu, ovo je opresivno fašistički progon’, kazao je Vasiljković, na što ga je predsjednik sudskog vijeća Damir Romac upozorio da ne smije vrijeđati.



Govorio o fašizaciji Hrvatske

‘Kada bi isključili fašizaciju Hrvatske, iz ovog procesa tu ne bi ostalo ništa. Nikada nisam imao veze sa zatvorom na tvrđavi, te njihove priče ničim se ne mogu potvrditi. Kako mogu biti ratni zarobljenici prije rata, na tvrđavi tada nije bilo rata. Tamo je rat došao tek 1995. godine. Ja sam čak dao sam prijedlog da se izmjesti zatvor te da se napravi tzv. mokri čvor. Kome je palo na pamet da me predstavi kao čuvara zatvora od toliko policajaca’, kazao je Vasiljković odgovarajući na prvu točku optužnice, prema kojoj je upravo on bio glavni i odgovorni u zatvoru na kninskoj tvrđavi tijekom lipnja i srpnja 1991. u Kninu.

‘Mene je JNA mrzila’

‘Što se tiče druge točke, mislim da je degutantno komentirati takve budalaštine. Na osnovu toga ja sam 12 godina u zatvoru, a od toga 11 godina bez optužnice. Meni je oduzeto 12 godina života. Nivo dokaza koji ste iznijeli, pa to ne bi mala djeca tako napravila. Što se tiče treće točke, ja sam napusto Glinu 27. srpnja u 14 sati, a ovdje govorimo o 30-tom. Veće su šanse da sam zapovijedao Anti Gotovini nego JNA, oni su mene mrzili. Ne samo da nisam počinio ratni zločin nego zapitajte se zašto sam postao to što jesam, mislim da je to komično što pišu novine’, izjavio je Vasiljković, prenosi Slobodna Dalmacija.