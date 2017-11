KAOS U SABORU: Oporba pobjesnila zbog Jandrokovića, lupala po klupama, Beljak urlao: ‘Dođi, ovamo, j… kukavice!’

Umjesto rasprave o proračunu, u sabornici je u srijedu oko podneva nastao kaos, oporba je tražila stanke, predsjednik Sabora Gordan Jandroković odgovarao je kako će je odobriti nakon replika na proračun, no oporba je odgovorila neprekidnim lupanjem po saborskim klupama.

Jandroković je naime, nakon niza prijepodnevnih stanki na temu Agrokora, u nastavku saborske sjednice napomenuo, pozivajući se na Poslovnik, kako neće više davati stanke na temu rada radnih tijela Sabora. Potom je HSS-ovac Krešo Beljak zatražio stanku na temu sigurnosti u prometu, a predsjedavajući mu je rekao kako će stanke moći dobiti tek nakon replika.

Uslijedila je salva nezadovljstva iz oporbenog dijela sabornice, a zastupnici su pločicama lupali po saborskim klupama onemogućavajući tako govornike.

Neću popustiti pod nasiljem, ustrajavao je Jandroković, no uporba je nezadovoljna uzvraćala kako Poslovnik krši upravo on.



“Ovo je jako zabavno i publika vjerojatno uživa, vi možete opstruirati a na meni je da omogućim da se normalno radi. Ovo je objesna zaloupotreba Poslovnika”, poručivao je predsjednik Sabora.

No oporba je ustrajavala kako upravo on onemogućava rad.

“Ja se javljam za riječ već pola sata, a ovdje govore drugi. Želim stanku, a govorit ću o katastrofalnoj situaciji”, poručivao je razljućeni Beljak kroz buku.

Miro Bulj predsjedniku je poručivao da radi cirkus, da nije faraon, da ovo nije nečija prćija nego Hrvatski sabor.

“Nema šanse da ćete nasilnim putem dobiti stanku. Moj je prijedlog da završimo s replikama, pa ćemo je dati”, poručio je Jandroković, no bez rezulatta s lijeve strane sabornice.

Na konstataciju šefa SDP-a Davora Bernardića što bi bilo sa zakonima ako su tako spremni kršiti poslovnik, Jandroković mu je uzvratio: “Ma dajte, dosadni ste, optužbe su vam toliko prazne da nemaju smisla”.

Sveopćem kaosu pridružio se i Božo Petrov (Most) no zbog galame u sabornici nije se moglo čuti što govori no odgovor predsjednika Sabora bio je kratak: “Rado bih vam prepustio ovo mjesto ali sami ste krivi što niste ovdje.”

“Osigurajte normalne uvjete za rad i nemojte nas dovoditi u situaciju da ne možemo koristiti svoja zastupnička prava”, pozivao je Glasov Goran Beus Richembergh, no svi su zastupnički pozivi ostali bez odjeka do trenutka kada je nerazgovjetno Beljak iz klupe vikao “Dođi, ovamo, j…, kukavice” .

Čini se da je predsjednik Jandroković to ipak čuo jer je kazao kako će s obzirom na izrečeno odobriti 15 minutnu stanku, ali će Sabor nastaviti s replikama.