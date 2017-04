KAOS U DUBROVAČKOM VODOVODU: Dujmović (HNS) podnio prijavu zbog računa objavljenog na HDZ-ovu webu

Predsjednik Uprave dubrovačkog Vodovoda Valentin Dujmović​​​​​​, ujedno HNS-ov kandidat za gradonačelnika, podnio je kaznenu prijavu protiv nepoznatih počinitelja koji su HDZ-ovu kandidatu Mati Frankoviću dostavili račun po ugovoru Vodovoda s “Portalom Oko”, koji je zatim objavljen na internetskim stranicama dubrovačkoga HDZ-a.

Franković je na službenoj stranici dubrovačkoga HDZ-a, uz demantij teksta tog portala koji ga prikazuje u negativnom svjetlu, priložio spomenuti račun navodeći kako je riječ o mjesečnoj isplati od 24 tisuće kuna, što je, smatra i razlog negativnog pisanja o njemu.

‘Narušavanje nepovredivosti poslovnog prostora’

Dujmović je na današnjoj konferenciji za novinare rekao kako je riječ o računu na godišnji iznos po ugovoru o marketinškoj suradnji Vodovoda s tim medijem. Dodao je da je podnio kaznenu prijavu zbog “narušavanja nepovredivosti poslovnog prostora”, a Franković očito zna tko je to kazneno djelo počinio.

U kaznenoj prijavi navodi se kako je saborski zastupnik Mato Franković objavio fotografiju računa Dubrovačke medijske grupe j.d.o.o., zaprimljenog u Vodovodu 7. veljače, a s obzirom na to da nema pravo uvida u poslovne knjige Vodovoda, “nameće se zaključak kako je postupao suprotno pozitivnim propisima i narušio nepovredivost poslovnih prostorija samostalno ili uz supočinitelja/sudionika”.



‘Otuđeni su još neki dokumenti, ovih dana mijenjamo sve brave’

Interes za počinjenje takvog kaznenog djela razvidan je iz samog teksta demantija, u kojem se iznose neistiniti i netočni navodi o mjesečnom računu iako se radi o godišnjem računu po sklopljenom ugovoru o marketinškoj suradnji, kao i insinuacije da ovo društvo plaća Portal ‘Oko’ radi diskreditacije Mate Frankovića, stoji u kaznenoj prijavi.

Dujmović je novinarima poručio kako će ovih dana promijeniti sve brave u Vodovodu. Dodao je kako još nema dokaza, no da raspolaže neprovjerenim informacijama da su još neki dokumenti, to jest ugovori Vodovoda otuđeni.

Odgovarajući na novinarski upit, rekao je da pristup tim ugovorima ima pet do šest ljudi, no ne može reći je li riječ o ‘poslu iznutra’. Dodao je kako je na DORH-u da to utvrdi.