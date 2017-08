KAOS U BiH ZBOG PELJEŠKOG MOSTA: ‘To što je Čović rekao je neistina i on to zna i sam’

Vodeća bošnjačka Stranka demokratske akcije (SDA) Bakira Izetbegovića nazvala je neistinom navode predsjedavajućeg BiH Predsjedništva Dragana Čovića da BiH ne osporava izgradnju Pelješkog mosta koje je iznio tijekom sinoćnjeg gostovanja u Temi dana HRT-a.

“Apsolutna je neistina da BiH službeno ne osporava izgradnju Pelješkog mosta. Prava je istina, a to zna i sam Čović, da je Predsjedništvo BiH 2007. godine jednoglasno usvojilo stav koji glasi: ‘Bosna i Hercegovina je protiv izgradnje mosta do rješavanja otvorenih pitanja vezanih za identificiranje morske granične crte između dvije države’, navodi se u priopćenju iz Stranke demokratske akcije kojoj je na čelu Bakira Izetbegović, a on je ujedno i bošnjački član BiH Predsjedništva.

IZETBEGOVIĆ I DALJE PROTIV: ‘Hrvatska ne smije graditi Pelješki most! Ignoriraju se desetljećima stari zahtjevi BiH’

SDA dodaje da su o takvome stavu BiH Predsjedništva upoznati i najviši dužnosnici Hrvatske, te je optužio Čovića da zastupa interese Hrvatske umjesto Bosne i Hercegovine.



“Nedopustivo je da Dragan Čović umjesto obvezujućeg zastupanja interesa BiH zastupa interese druge države i nastoji opravdati postupke Hrvatske koji predstavljaju udar na suverenitet BiH i u suprotnosti su sa Konvencijom UN o pravu mora i dugoročnim interesima BiH”, dodaje se u priopćenju.

Predsjedavajući BiH Predsjedništva Dragan Čović, koji je i predsjednik HDZ-a BiH, izjavio je za HRT kako osporavanje izgranje Pelješkog mosta nije službeno stajalište BiH.

“Problematiziranje gradnje Pelješkog mosta nije službeno stajalište BiH. Službeno stajalište zadnjih godina je bilo u smislu ohrabrivanja Hrvatske da nastavi s takvim infrastrukturnim projektom koji ima veliko značenje i za BiH”, rekao Čović.

BiH POLITIČARI ŽALE SE EUROPSKOJ UNIJI: ‘Pelješki most ne smije biti izgrađen, on odsijeca Bosnu i Hercegovinu od međunarodnih voda’

Vladajuće i oporbene bošnjačke stranke najavile su pokretanje inicijative u Parlamentarnoj skupštini BiH za zaustavljanje izgradnje Pelješkog mosta do utvrđivanje granice na moru između dviju država i zahtjeva za pristup otvorenome moru za brodove iz BiH.

Granica na moru između dviju država određena je 1999., a taj su Sporazum o granici potpisali tadašnji predsjednici Hrvatske Franjo Tuđman i BiH Alija Izetbegović. Zbog prijepora taj sporazum nikada nije ratificiran u Hrvatskom saboru, odnosno Parlamentu BiH, no primjenjuje se kao privremeno rješenje.