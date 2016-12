KAOS NA PRISAVLJU: ‘Program devastiran, profesionalni standardi urušeni, a gledanost pada. Slijede smjene!’

Na HRT-u u posljednje vrijeme vlada kaos i velika napetost. Nakon smjene Gorana Radmana, javna televizija još uvijek nema ravnatelja, a u toj se situaciji dio novinara i urednika podijelio u klanove: one sklonije HDZ-u, i one Mostove, a istodobno se v.d. ravnatelja ne želi zamjeriti niti jednoj strani.

Natječaj za novog glavnog ravnatelja HRT-a bit će otvoren do 15. siječnja, pa bi on mogao biti odabran potkraj veljače ili u ožujku, piše Jutarnji list. Sada tu dužnost obnaša Blago Markota, a nagađa se da bi on na dužnosti mogao i ostati te da su se HDZ i Most o tome već dogovorili. Još su dvojica bili u igri za tu poziciju, no Josipa Popovca je odbio Most, a Jozu Barišića HDZ.

‘Markota održava status quo’

Na HRT-u kažu da se iz poteza Blage Markote ništa ne može zaključiti te da on tek održava status quo do službene kandidature pa se ne želi zamjeriti niti jednoj strani.





Markota je do sada objavio samo jednu smjenu. Na mjesto v.d. ravnatelja programa HRT-a postavio je Domagoja Burića umjesto Dražena Miočića. Burićeva je supruga onda, kako ne bi došlo do sukoba interesa, podnijela ostavku na mjesto v.d. glavne urednice Drugog programa, a Burić je uskoro zatražio i ostavku glavnog urednika Trećeg programa Krešimira Čokolića jer su oni navodno u kumskim vezama.

Burića se inače smatra ‘umjerenim HDZ-ovcem’, no smatraju da neće moći spriječiti incidente koj se na toj televiziji događaju otkako su ju preuzeli oni bliski Tomislavu Karamarku, bivšem čelniku HDZ-a. Kao jedan od primjera za to je i činjenica da urednik TV kalendara Vladimir Brnardić još nije snosio nikakve posljedice za neizmjenu priloga o ubojstvu Aleksandre Zec.

Ni riječi o aferi Čokolinda

Djelatnici su sigurni da do izbora novog ravnatelja neće biti pravih poteza, a onda, smatraju, slijede rezovi. Ipak, kaos vlada i sada.

‘Program je potpuno devastiran, profesionalni standardi su se urušili, gledanost je značajno pala. Pa u našem središnjem Dnevniku uopće ne možete vidjeti vijesti koje objavljuju sve druge televizije i ostali mediji. Primjerice, naš Dnevnik nije objavio ni riječi o aferi Čokolinda, niti da je premijer Plenković na pitanje o proračunu novinaru odbrusio da izađe na izbore i pobijedi, pa onda da planira proračun. Za naš Dnevnik to se nije ni dogodilo’, ispričali su neki zaposlenici HRT-a, prenosi Jutarnji list.

Čuvanje pozicija

Smatra se da će u narednom razdoblju uslijediti smjene pa sada svi novinari i urednici čuvaju svoje pozicije pa se vjerojatno iz tog razloga neke ‘neugodne’ vijesti sada jednostavno preskaču, a novinari su već formirali klanove: HDZ-ov i Mostov. Poziciju ‘čuva’ i Siniša Kovačić, bivši v.d. glavnog ravnatelja, i to u Informativno-medijskom servisu, no djelatnici nisu baš sigurni što Kovačić točno radi.

Kada se ustale pozicije, smatraju HRT-ovci, doći će do promjena. Nagađa se o mogućim smjenama od ožujka nadalje, i to v.d. urednice Radio Sljemena Tanje Baran te Nevenke Dujmović, v.d. urednice Trećeg programa Hrvatskog radija.