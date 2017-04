KAOS NA PRIJELAZIMA, KONTROLE STVORILE NELJUDSKE GUŽVE: Ljudi se zabavljaju na cesti jer ne znaju što bi drugo – ‘Ovako je bilo u Jugoslaviji!’

Europska uredba koja propisuje kontrolu svih putnika na schengenskim granicama proteklih je dana stvorila velike probleme na graničnim prelazima i izazvala velike zastoje. Svi se pitaju: što će biti za vrijeme udarnih sezonskih vikenda?

Hrvatska i slovenska granična policija provjeravaju svakog putnika što stvara velike zastoje i kolone na gotovo svim graničnim prijelazima.

‘Ovako je bilo u Jugoslaviji prije 35 godina! Ovo je i gore od stare Jugoslavije!’, kazao je za Deutsche Welle Klaus Neuss iz Würzburga u Bavarskoj, vlasnik autobusa koji već 40 godina dovodi njemačke turiste na hrvatski Jadran.

S punim autobusom putnika Neuss je zapeo na hrvatsko-slovenskom graničnom prijelazu Rupa na dan kada je stupila na snagu nova uredba koja propisuje detaljnu i striktnu kontrolu svih putnika na schengenskim granicama, ne samo državljana trećih zemalja već i državljana Europske unije.

‘Ovo je čista glupost, ako mene pitate. Čekamo ovdje već sat vremena, i to bez ikakvog razumnog razloga. Pa zar i mi i vi nismo zajedno u Europskoj uniji’, očajavao je Neuss koji je sa svojim putnicima stajao na graničnom prijelazu kojeg je samo nekoliko dana prije prešao gotovo bez zaustavljanja.

Provjera svakog putnika

Ova nova uredba Europske unije najviše pogađa turiste koji u Europu preko granica s Mađarskom i Slovenijom ulaze u autobusima. Putnici iz autobusa, koji su do sada bez većih čekanja prelazili ove granice, sada izlaze iz autobusa i jedan po jedan prelaze granicu. Kada to učine, isto ih čeka s druge strane granice.

Granični policajci, naime, provjeravaju dokumente svakog putnika u Schengenskom informacijskom sustavu (SIS), kao i u Interpolovoj i nacionalnoj bazi podataka, dok hrvatski policajci na istim graničnim prijelazima provjeravaju putnike kroz dvije baze podataka: nacionalnu MUP-ovu i Interpolovu bazu podataka. A kako detaljna provjera svakog putnika traje, na granicama se stvaraju kilometarske kolone autobusa i automobila.

Uništenje turizma

‘Dosad smo granicu prelazili tako da su nam policajci samo mahnuli da možemo proći dalje, bez pregledavanja dokumenata’, kazao je jedan razočarani Riječanin, koji je do sada granicu prelazio bez većih stajanja. Slovenac Bojan Gale iz Izole, kojemu je zbog zastoja na granici propalo jedrenje u Opatiji, uvjeren je pak da će nova pravila na granici uništiti hrvatski turizam.

Iako će u srpnju proslaviti četvrtu godinu članstva u Europskoj uniji, Hrvatska se u Bruxellesu nije uspjela izboriti da se sustavne kontrole provode samo na njezinim istočnim granicama. Hrvatska još uvijek nije dio schengenskog prostora, stoga će se rigorozne kontrole nastaviti vršiti na granici sa Slovenijom i Mađarskom.

Opasnost od terorizma

Nova schengenska pravila uvedena su zbog opasnosti od boraca Islamske države koji se, s putovnicama EU, vraćaju u Europu iz Sirije.

‘Ma kakvi teroristi, ovo će samo stvoriti kilometarske kolone i višesatna čekanja’, rekla je Austrijanka Waltraud Stender gotovo svakog vikenda putuje u Hrvatsku gdje ima vikendicu. Kaže, s obzirom na čekanja na granicama, razmislit će hoće li se sljedećeg vikenda ponovno vratiti.

Talijani koji mahom dolaze u Rijeku i Kvarner obaviti stomatološke usluge koje su mahom jeftinije nego u Italiji, svoje su termine prepustili čekajući na prijelazu Pasjak. Zbog činjenice da talijanski putnici nemaju elektroničke isprave čekali su još duže. Njihova se provjera vrši ručnim ispisivanjem podataka, što traje duže i usporava promet. Procedura koja inače traje oko 20-ak sekundi, u njihovom se slučaju produljuje na nekoliko minuta.

Preko ovog prijelaza godišnje prođe oko pet milijuna putnika, a hrvatska je policija do sada kontrolirala tek 10% svih putnika. Od sada kontrolira baš svakog.

Slovenci rigorozniji

Slovenska policija strogo se drži uputa iz Uredbe i ne pomišlja na korištenje iznimke koju predviđa schengenska novela, koja dopušta odustajanje od striktne primjene uredbe u slučajevima kada dođe do velikih zastoja.

Slovenska strana predviđa djelomično odustajanje od stroge kontrole putnika isključivo u slučaju najvećih gužvi, kakve se, primjerice, očekuju sljedećeg vikenda, uoči Uskrsa. No, i u tom slučaju odustajanje od detaljne provjere odnosit će se samo one putnike koji napuštaju Sloveniju, a ne i na one koji u nju ulaze, objasnio je Gorazd Žnidarič, zapovjednik slovenske granične policije na prijelazu Starod/Pasjak.