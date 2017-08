KAOS NA KORČULI: ‘Samoprozvani general s mačetom je tjerao ljude s plaže! Ondje dolazi sa svoje dvije dame za druženje…’

Stanovnici naselja Soline ovog ljeta nemaju mira na plaži na kojoj se godinama kupaju. Mjesto sa tek stotinjak stanovnika puno je kuća i apartmana za iznajmljivanje koje većim dijelom pripada Gradu Korčuli te manjim dijelom Općini Lumbarda. Oni koji se bave turizmom imaju kuće uz more, gdje su vlasnici cementirali vlastite prostore i lučice za privez barki.

Naselje dijeli cesta, a ista je predmet sukoba onih koji žive iznad nje i onih koji su ispod ceste cementirali svoja odmorišta pokraj kuća. Stanari iznad ceste, ako niti njihovi gosti, ne mogu prići obali.

Svako ljeto ponavljaju se nemile scene. ‘Donji’ smatraju da je to njihova plaža, a ‘gornji’ traže jednako pravo na korištenje pomorskog dobra, piše Slobodna Dalmacija. Nezadovoljni snatari pišu peticije.

‘Maltretiraju i ostavljaju smeće’

‘Osim što na plaži dotični gosti maltretiraju turiste iz Europe i lokalno stanovništvo, ostavljaju i količinu smeća koja je također na zavidnom nivou. Dodatan problem je i takozvani general Ivan Parlov koji dolazi na te jadne Soline sa svoje dvije dame za druženje.



Od lokalnih ljudi smo svi mi gosti uspjeli doznati da je dobro poznat po svojem ponašanju jer za razliku od policije i njega, upravo su se svima nama gostima (domaćim i stranima), lokalci ispričavali. Pitam vas kako je moguće da dotična osoba dođe na prepunu plažu s mačetom od metra u ruci i krene njome mlatiti privatnu i državnu površinu i uništavati sve oko sebe? Privatno i javno. Stabla, ručnike, ležaljke, a potom to sve isto nakon što je igra Kill Bill završila pođe baciti u more ili na tuđe parcele’, požalila se Stanka Butigan.

Pita se kako je moguće da pomorska policija kojoj je jedna gospođa u panici mahala nije došla na obalu i pomogla riješiti neugodnu situaciju.

‘Istina, nije to njihov posao, ali prići gliserom blizu, vidjeti luđaka koji maltretira kupače i radi scene, a ne reagirati…’, negoduje Butigan te naglašava da je policija stigla nakon pola sata i razgovarali s Parlovom, no nisu mu oduzeli mačetu.

‘Iz donjeg dijela su počeli svojatati obalu’

Samoprozvani general Parlov je umirovljenik, stanovnik gornjeg dijela naselja. Priznaje problem s plažom, a navodi kako gosti ne mogu do mora te da do komara slobodne plaže moraju pješačiti stotinama metara.

‘Iz donjeg su reda kuća počeli svojatati obalu. Soline većim dijelom pripadaju Gradu Korčuli a manjim Općini Lumbarda. Stvorena je “zla krv”, vlasnici kuća uz more i dalje ne dopuštaju pristup, reklamiraju privatne plaže, a nama “običnim smrtnicima” iz kuća iznad istog puta sprječavaju pristup.

Plažu su suzili na samo pet metara širine i do nje ostavili dva uska puta. Mi potpisani građani kotara Sv. Antun Grada Korčule, temeljem ustavno zajamčenog prava na pomorsko dobro, ovom peticijom zahtijevamo od Korčule i općine Lumbarda, Dubrovačko-neretvanske županije te Ministarstva zaštite okoliša hitno otvaranje prolaza do plaža i lučica, urbanističko uređenje plaža i lučica sa šetnicom i rasvjetom te slobodno kupanje na plažama Korčule i Lumbarde da bismo na vrijeme spriječili otimanje javnog pomorskog dobra’, piše u peticiji u kojoj se vlasti Korčule i Lumbarde poziva da nešto učine i počnu uređivati plažu Soline u skladu s odobrenim GUP-om i PUP-om.

Parlov je podsjetio i na molbu za izradom šetince uz more kako bi građani imali gdje kupati djecu i invalide.

‘Ima mjesta za sve’

‘Mi građani smo počeli uređivati plažu Soline svake subote, ali to ide sporo jer pojedinci iz vlasti opstruiraju naše planove govoreći da to ostavimo za jesen ili drugi mandat, jer će se to riješiti koncesijama’, kaže Parlov te poziva one iz prvog reda kuća uz plažu Soline, kao i one koji su uzurpirali javno dobro da prestanu provocirati mirne kupače i neka se ponašaju kao tolerantni građani jer ima mjesta za sve “pod jedinim suncem i morem”.