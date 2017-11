KAOS NA HRVATSKIM CESTAMA: Zimski uvjeti diljem zemlje, zatvorene autoceste, snijeg i dalje pada. Evo što nas očekuje sutra

Kiša i snijeg praćeni snažnim vjetrom izazvali su kaos na prometnicama diljem zemlje. Iako su sva vozila zimsku opremu dužna imati od 15. studenoga, zimski uvjeti su na većini cesta u Hrvatskoj, uključujući autoceste A6 Rijeka-Zagreb, staru cestu kroz Gorski kotar (DC3), autocestu A1 između Gospića i Svetog Roka te državnu cestu DC1 između Vaganca i Knina. U Gorskom kotaru, Lici i višim predjelima Istre i središnje Hrvatske još uvijek pada snijeg, a u većem dijelu ostatka zemlje kolnici su mokri i skliski od kiše.

U priobalju puše bura, povremeno sa olujnim i orkanskim udarima. Mogući su odroni. Vozačima savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, održavaju sigurnosni razmak između vozila te da na put kroz gorja ne kreću bez zimske opreme. Na pojedinim cestama vozi se dodatno usporeno, zbog vozila zimske službe koja se kreću sporije, pa vozače molimo za strpljenje i razumijevanje.

Za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama trenutno nema otvorenog cestovnog pravca iz smjera unutrašnjosti prema Rijeci ili Istri i Dalmaciji te obrnuto.



Zbog snažne mećave kod Gorskog kotara za dlaku je izbjegnuta velika tragedija kada je vozač autobusa punog putnika za dlaku izbjegao pad u provaliju. Više o prometnoj nesreći pročitajte OVDJE.

Nastavak hladnog razdoblja

Baš kao i u ponedljeljak, u utorak će diljem zemlje prevladavati pretežno oblačno vrijeme mjestimice s kišom, u gorju snijeg, a još u noći s ponedjeljka malo snijega može pasti i u nizinama.

Na sjeverozapadu zemlje i u Istri u drugom dijelu dana uglavnom bez oborina, a u Istri će biti barem djelomice sunčano. Još je na krajnjem jugu lokalno moguća obilna kiša i pokoji pljusak s grmljavinom.

Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jaka bura s olujnim udarima u prvom će se dijelu dana širiti duž Dalmacije, a podno Velebita i dalje s orkanskim udarima. Samo ujutro na krajnjem jugu još će biti jakog juga. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, u gorju oko nule, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 3 do 7, a na Jadranu između 9 i 15 °C. U gorju temperatura većinom između -2 i 2 °C., javlja DHMZ.

Tek će sjeverni Jadran vidjeti malo sunca dok će jug zemlje na to morati pričekati do srijede, a sjeverni dio zemlje čak do nedjelje kada se posvuda očekuje smirivanje oborina i kidanje naoblake.

Oglasio se meteoalarm

Meteoalarm je za područje Rijeke za danas izdao crveno upozorenje. Na tom je području moguća olujna, u drugom dijelu dana mjestimice i orkanska bura. Najjači udar vjetra 75-145 km/h, a zbog obilne bi kiše moglo doći i do bujičnih poplava. Crveno je upozorenje na snazi i za područje Kvarnera, Velebita i zapadne Istre.

Na Kvarneru je tako najavljeno mjestimice jako jugo, već rano ujutro u okretanju na jaku i olujnu buru. Meteoalarm upozorava da se radi o vrlo opasnom vremenu koje podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Crveno upozorenje meteoalarma vrijedi i za sutra.

Više o tjednoj prognozi pročitajte OVDJE.

Zabijelilo ze zagrebačko Sljeme, dok ga je u Lici i Gorskom kotaru palo više od 10 cemtimetara.

Zbog vjetra za sav promet zatvorene su:

dionica autoceste A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje (obilazak samo za osobna vozila uz obaveznu zimsku opremu je državnim cestama preko Gračaca, Obrovca i Karina-DC50-DC27 ili za ostale skupine vozila (osim za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama) je od Gračaca prema Kninu (DC1) uz obaveznu zimsku opremu).

dionica Jadranske magistrale (DC8) Senj-Sveta Marija Magdalena,

državna cesta DC54 Maslenica-Zaton Obrovački;

DC218 Bruvno-Mazin-Dobroselo (snježna vijavica).

samo za osobna vozila otvoreni su:

dionica autoceste A6 Rijeka-Zagreb između čvorova Kikovica i Delnice,

brza cesta čvor Čavle-čvor Kikovica (A6),

dionica riječke obilaznice Škurinje-Orehovica,

dionica Jadranske magistrale Bakar-Senj (DC8),

Paški most i državna cesta DC27 Gračac-Zaton Obrovački.

Na snazi je zabrana prometa za autobuse na kat, vozila s kamp prikolicama, motocikle, dostavna vozila i vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina vozila) na autocesti A7 Draga-Šmrika i na Krčkom mostu.

Zbog zimskih uvjeta, zabrana je prometa za kamione s prikolicama i tegljače s poluprikolicama, dok ostala vozila moraju imati zimsku opremu na cestama. Zbog prometne nezgode, vozi se usporeno na autocesti A6 Rijeka-Zagreb između čvora Vrbovsko i tunela Čardak u smjeru Rijeke (22. +800 km), javlja HAK.