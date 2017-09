KANDIDATKINJA ZA ŠEFICU ZAGREBAČKOG SDP-a: ‘Glasovanje o povjerenju Bernardiću treba biti tajno’

Tko će pobijediti u bitci za SDP? Može li Bernardić izbaciti pobunjenike ili će i sam biti smijenjen? Je li moguće kompromisno rješenje? Analizirali su gosti emisije Otvoreno Aleksandra Kolarić, Gordan Maras, Ivanka Toma, Josip Juratović i Tomislav Klauški.

Kolarić očekuje da će Davor Bernardić dobiti podršku stranke i u subotu, ali kaže da bi bio liderski potez kada bi dopustio da glasovanje o povjerenju njemu bude tajno. Kolarić je rekla da je ona socijaldemokrat, sa članskom iskaznicom ili bez nje. Test demokratičnosti svake stranke je test imaju li članovi pravo na javnu i medijsku kritiku vodstva stranke. SDP je trenutno u organizacijskoj, vrijednosnoj, političkoj, programskoj i financijskoj krizi, smatra Kolarić, ali stranka ima kadrovski potencijal da iz toga izađe. Strateški cilj SDP-a trebao bi biti dva mandata na vlasti. Kolarić je istaknula da je njena ambicija jasna: uspješan, demokratski i progresivni SDP, dignuti SDP s poda i učiniti Zagreb crvenim. Nema jakog SDP-a bez jakog zagrebačkog SDP-a, dodala je Kolarić.

Maras je istaknuo da je on u SDP-u uvijek za stranku, neovisno o tome tko je njen predsjednik. Nema ambicije kandidirati se za to mjesto. Potrebno je vratiti fokus sa unutarstranačkih tema na one koje su važne građanima, smatra Maras, te da SDP postane jasna alternativa. Do raskola stranke ne smije doći. Maras je kazao kako su premijeru Plenkoviću idoli postali Mađarska i Poljska te kako je nedopustivo primiti Skeju u Banske dvore.



“Ja nisam u stranci da bih drugima podmetao nogu i pozivao da se ne glasa za SDP”, rekao je Maras. Kolarć mu je spočitnula da je i on glasao za njezino izbacivanje iz stranke. Dodala je da mu to ne zamjera. Ako se jednom i njega bude izbacivalo iz stranke, Kolarić je rekla da će biti najglasnije protiv toga. Maras joj je rekao da joj je to na kraju samo pomoglo.

Toma procjenjuje da će se Bernardić održati na čelu SDP-a, a potom eliminirati protivnike jednog po jednog. Pitanje je što je ostalo od SDP-a, kaže Toma, jer danas pozicija nema pravu opoziciju. Politike koje SDP danas artikulira nisu na tragu onoga kojeg smo poznavali. Birači teško mogu shvatiti i prepoznati koji su SDP-ovi ciljevi. Čini se da su SDP-ovci važni sami sebi, smatra Toma, a u Saboru se ne vidi da zastupnici ove stranke puno rade. Zaključno, rekla je kako će si SDP možda priznati da Davor Bernardić nije nikakav eksces, već da predstavlja stranku onakvom kakva ona jest.

SDP će ili završiti tihim propadanjem ili jako velikim rezovima nakon kojih će se stranka raskoliti, a možda i neće, predviđa Klauški. “Kao u džungli, neki SDP-ovci su namirisali krv, tj. Bernardićevu slabost, i sada ga idu hvatati i rušiti. Ako dobije podršku Predsjedništa i preživi, izaći će jači, ali je pitanje što će SDP dobiti time. Bernardić nema karizmu, smatra Klauški, i puno ovisi o ljudima oko sebe. Problem SDP-a je i kadrovski i programski, tj. on se ne bi riješio ni da se Bernardić makne niti da on ostane, kaže Klauški. Mislim da bi SDP trebao prestati čekati da HDZ sam sebe pobijedi i da jednom SDP pobijedi HDZ”, zaključio je.

U emisiju se javio i Josip Juratović iz Berlina te rekao da bi velika koalicija jedne progresivne i jedne konzervativne stranke, poput SDP-a i HDZ-a, otežala parlamentarni rad, i da je bolje imati dvije jake stranke koje se natječu i traže rješenja. Dodao je da se Europa nalazi u razdoblju kad je važno da bedem demokracije budu socijaldemokrati, prenosi HRT.