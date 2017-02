KAMERE ZET-a OTKRILE: Najšokantnija iskustva žrtava raznih luđaka, pohotnika i nasilnika

Različite situacije u zagrebačkim tramvajima svakodnevno snimaju nadzorne kamere. Bilo da se radi o svađi između putnika ili s vozačima i kontrolorima, sve ostaje zabilježeno, a Provjereno Nove TV donosi i snimke s nadzornih kamera ZET-a koje prikazuju mnoge nasilnike, pohotnike i one željne sukoba, s kojima se putnici svakog dana susreću.

Vozač tramvaja Marko Lustig svakog dana promatra putnike i njihovo ponašanje, ali kaže da nikad nije potpuno spreman na ono što ga ponekad dočeka, kao što je to bilo jednog dana prošlog ljeta.

‘Ušao je na prva vrata i odmah potražio žrtvu’

‘Na trgu sam primjetio osobu koja je išla sa trećih vrata na četvrta, unutra van, kao da je nekog tražila’, priča Lustig i dodaje da je muškarac koji je ušao na prva vrata samo tražio žrtvu. Najprije je ruku stavio na rukohvat odmah do jedne 16-godišnjakinje, a onda je i drugu ruku stavio oko nje i počeo se naslanjati na djevojku koja se više nije mogla pomaknuti nego se samo stisnula uz prozor. Vozač je brzo shvatio da mora reagirati.

‘Kad sam izašao iz kabine pitao sam je zna li tog gospodina. Ona je rekla da ne zna i onda je počela plakati. Onda je taj čovjek mene počeo napadati da šta ja radim, šta ja imam od toga, šta ja radim toj jadnoj curi i da ga pustim van. Rekao sam mu da ga neću pustiti dok ne dođe policija. To se kosi s mojim zdravim razumom, ne želim da moja kći ili bilo čija kći, bilo koja ženska osoba to proživljava. Ipak se radi o javnom gradskom prijevozu i ipak je na meni odgovornost da zaštitim te putnike na bilo kakav način’, rekao je ovaj vozač tramvaja.



Policija je privela nasilnika, iako je prvo pokušao pobjeći. Drugi putnici nisu primijetili ili se nisu htjeli miješati, a Lustig kaže da ga je sumnjivi muškarac zaintrigirao čim je ušao u tramvaj, a za slične je priče čuo i ranije od svoje djevojke. Iako ga je tog dana policija privela, Lustig kaže da isti nasilnik i dalje ‘operira’ po zagrebačkim tramvajima.

Iz čista mira napao putnicu, reagirali su svi

Provjereno opisuje još jednu situaciju u kojoj su se ipak i ostali morali uključiti. Bilo je to kad je muškarac pod vidnim utjecajem opijata ušao u tramvaj i iz čista mira napao jednu putnicu koja je ušla na idućoj stanici. U toj su situaciji reagirali i drugi putnici.

Vozačica Dunja Kučak kaže da se ne obazire previše na sve što se u tramvaju događa jer je uglavnom skoncentrirana samo na ono što se događa ispred nje. Ipak, kako često gleda putnike koji u vozila ulaze i izlaze, kaže da može prepoznati ako dođe netko tko bi mogao raditi probleme.

‘Mi već prepoznajemo te likove i primjetiš kad je ušao, kad je izašao. Netko od putnika uvijek dojavi ako se nešto u tramvaju događa. Mi u principu uvijek kažemo da ćemo reagirati, da ćemo zvati policiju ili naš centar i onda uspijemo uglavnom to mirnim putem riješiti da se nešto ne dogodi i ne izrodi’, rekla je Kučak.

Osim konflikta s drugim putnicima, najčešći su ipak incidenti u kojima nastrada sam tramvaj. Putnici znaju lupati po vratima, staklu, pa čak ga i razbiti.

Vozačica Dunja kaže da ona ne doživljava sukobe s putnicima često, a to pripisuje i tome što je žena.

‘Čak i ako dođe netko u pripitom stanju pa tu nešto dođe lupati na staklo i kad vidi da je žena, nekako kao da se smiri. On se baš mislio potući s jednim muškim i onda kad vidi da je žena kao da se smiri. Mogu reći da me u 10 godina nitko nije pokušao napasti’, rekla je Kučak.

Po život opasni incidenti

Incidenti se često događaju kada su u pitanju događaji poput velikih nogometnih utakmica. Tako su nadzorne kamere zabilježile sukobe navijača, pa čak i ulazak u tramvaj sa zapaljenim bakljama. Vozač Mario kaže da ni to nije najgore što je vidio. Između ostalog, bilo je tu i bombi, kalašnjikova, kubura, ispričao je. Mnogi se sjećaju slučaja iz travnja 2016. kad je na tramvaj koji je vozio prema Dubravi netko pucao iz zračnice. Samo srećom nitko od putnika nije stradao, no falilo je zbilja malo.

Ipak, vozači tramvaja često svjedoče i lijepim događajima.

‘Možda najbanalnija stvar bila je kad je čovjek ušao u noćni tramvaj i vozio se sa mnom, što me izulo iz cipela. Došao je do kabine i pokucao na vrata i ja sam mislio da me nešto treba. Otvorio sam vrata, a on mi daje 10 kuna. Kaže, ovo vam je 10 kuna za kavu, nikad se nisam ljepše i ugodnije odvezao od Dubrave do Remize. Ostao sam u šoku i prvo što sam pomislio da su skrivene kamere. Ljudskost, to je nešto što mi fali u ovom gradu’, ispričao je Mario Lustig.