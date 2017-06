KAMERE IH UHVATILE NA DJELU: Danima odlagali stotine tona otpada na mjesto s kojeg Zagreb crpi pitku vodu!

Tvrtka je danima građevoinskim materijalom zatrpavala vodozaštitno područje iz kojeg velik dio Zagreba crpi vodu za piće – jer im je skupo platiti 280 kn po toni, koliko stoji odlaganje na deponiju.

Građevinar koji je želio ostati anoniman, dojavio je redakciji RTL-a kako građevinska tvrtka VDM protuzanito odvozi šutu s gradilišta u Radničkoj cesti i sav građevinski otpad, tvrdio nam je Ivan, voze na vodozaštitno područje Mićevac kod Savskog nasipa, nedaleko Domovinskog mosta.

“Oni to ne bi smjeli voziti u prirodu, na vodozaštitno područje, jer to je građevinski otpad. Za građevinski otpad po zakonu je definirano gdje se mora i kako odlagati i kako se mora razvrstavati”, rekao je i pojasnio “Ovo što oni voze, voze na vodozaštitno područje od kuda cijeli Zagreb pije vodu, od tuda se crpi voda za cijeli Zagreb. A to što voze je i cigla i beton, i najlon, i drvo, i željezo i sve što je bilo u tim objektima”.



Ekipa RTL pratila je natovareni kamion s gradilišta do Savskog nasipa. Tada su snimili i drugi, prazan koji se vraćao. Puni kamion pratili su do šume i snimili šokantan prizor – usred iskrčene šume kamion je iskrcao svoj teret na platou koji je, očito, napravljen isključivo za svrhu iskrcavanja građevinskog otpada, a na njemu ga je već čekao bager koji, očito služi prikrivanju tragova. Čim je otpad iskrcan na njega se zgrtala zemlja.

Vodočuvar Hrvatskih voda, zadužen za to područje nije imao pojma ni o kakvom građevinskom materijalu. Rekao je kako bi kamion koji dolazi tamo trebao dovoziti samo čistu zemlju jer imaju dozvolu da mogu deponirati čistu zemlju. Dodao je kako je je jučer bio na tom mjestu, ali da nije video nikoga da vozi otpad te kako je za to nadležna Uprava Hrvatskih voda, ali i da je u pitanju vodozaštitno područje.

Ilegalno bacanje šute prijavljeno je , Hrvatskim vodama, Hrvatskim šumama, Ministarstvu graditeljstva i Ministarstvu zaštite okoliša, a reakcija je bila prilično mlaka.

Čovjek u bageru je na pitanje je li bila inspekcija rekao kako su bili neki ljudi, ali kako im je rekao da on nema ništa s tim. Kaže kako radi za tvrtku VDM i njegov je posao samo da zaravnava kad se doveze otpad. Vozač kamiona, koji je snimljen kako vozi otpad ipak je bio rječitiji. Osim što je tvrdio kako on nije bacao otpad, imao je poruku i za gradonačelnika: “Poručite gospodinu Bandiću neka on ljudima, bez obzira na mene, nek osigura gradski deponij, nego svi se*u, lažu i proganjaju male ljude”

Gradski deponij postoji, na Jakuševcu, a preuzimanje tone građevinskog otpada stoji 280 kuna. Građevinar koji je prijavio čitavu situaciju kaže kako je u pitanju sigurno oko pola milijuna kuna, i da se tu radi o sigurno 10 tisuća tona materijala.

No od tvrtke zadužene za odvoz, VDM, kao ni izvođača radova tvrtke Facies, nije se moglo čuti ništa, osim da ih je posjetila inspekcija zaštite okoliša.

Koja je konačno obustavila prljavu rabotu.

“Tvrtka VDM ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom, a otpad od rušenja odnosno cca 1000 tona neopasnog građevnog otpada je bez propisane prateće dokumentacije odvezen na lokaciju koja nije predviđena za odlaganje otpada.

Inspektor zaštite okoliša je 14. lipnja 2017. zabranio odvoz građevnog otpada sa lokacije dok se ne osigura predaja građevnog otpada ovlaštenoj osobi.”, stoji u priopćenju.