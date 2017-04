HDZ OTVORIO PALJBU PO MOSTU: ‘Oni ne znaju što su, oporba ili vlast! A Plenković je pokazao da je državnik’

Iz redova vladajućeg HDZ-a prvi je novonastalu krizu u Vladi komentirao Božidar Kalmeta. Sudeći prema njegovu istupu, šamaranje Mosta je tek krenulo.

‘Most ne zna što je, oporba ili vlast. Koriste svaku malu situaciju i ako procjene da će dobiti neke političke bodove, spremni su sve na jedan demagoški način osporavati’, rekao je Kalmeta.

Što se HDZ-a tiče, on smatra kako su spremni na nove izbore ako do toga dođe i vrlo optimistično najavljuje kako će opet pobijediti, te kako će građani kazniti Most.

ŠOK NA SJEDNICI VLADE: PLENKOVIĆ SMIJENIO TRI MOSTOVA MINISTRA!



‘Država mora biti stabilna, imati stabilnu vladu, to je preduvjet svega, investicija, gospodarskog rasta’, konstatirao je Kalmeta.

No, novinare je zanimalo nije li Plenković zapravo svojim današnjim potezom zapravo narušio tu stabilnost? ‘Plenković je pokazao da je državnik i da mora povući crtu’, kratko je prokomentirao.

PRVA REAKCIJA OPORBE NA DRAMU U VLADI: ‘Ovo je sve jedna velika lakrdija. Plenković sada mora sazvati nove izbore’

IDEMO LI NA PRIJEVREMENE IZBORE? Evo kakav je rejting vodećih stranaka po zadnjim istraživanjima

Predsjednik Kluba HDZ-a u Hrvatskom saboru Branko Bačić odlučno je danas branio odluku premijera Andreja Plenkovića da zatraži razrješenje trojice Mostovih ministara koji su glasovali protiv ministra financija Zdravka Marića, dok HNS poručuje da neće sudjelovati u nikakvim preslagivanjima, a SDP da Hrvatska trpi posljedice drugog lošeg braka HDZ-a i Mosta.

“Potpuno je jasno da je premijer, sukladno Ustavu i zakonu, kada nema povjerenje svojih ministara, za njih zatražio razrješenje”, rekao je Bačić nakon stanke u Saboru, navodeći da su to “jasno znali iz Mosta jer već nekoliko dana traju pregovori i razgovori oko povjerenja ministru financija”.

Bačić je poručio kako ne stoje navodi koje je u svom zahtjevu za Marićevim razrješenjem iznio SDP. “Marić sjajno obavlja svoj posao, ničim mu se u zahtjevu nije dokazala krivnja”, ističe šef Kluba HDZ-a.

Najavio je da će HDZ u saborskoj raspravi o povjerenju Mariću istaknuti sve argumente koje je Vlada danas dala u svom očitovanju. Kao pretpostavke za funkcioniranje koalicijske Vlade, Bačić je istaknuo međusobno povjerenje glavnih partnera te povjerenje premijera prema ministrima.