KALMETA NEĆE U UTRKU ZA ZADAR: Nakon povlačenja iz Sabora, bivši ministar odustao i od gradske fotelje

Dojučerašnji veliki igrač HDZ-a, ministar u dvije Vlade, a potom i saborski zastupnik Božidar Kalmeta nakon niza godina u političkim foteljama prepušta i bitku za onu gradonačelničku. Indikativno ili ne, događa se to nakon potvrđene optužnice za film “Prometna renesansa Hrvatske” i informacija da u stranci nema budućnosti.

Bivši ministar prometa iz Vlade Ive Sanadera i Jadranke Kosor te kasnije saborski zastupnik Božidar Kalmeta, nakon vođenja Grada Zadra, čini se, povlači se s političke scene. Naime, u utrku za idući mandat za taj dalmatinski grad neći ići. Objavio je to u ponedjeljak gradski HDZ ističući kao svog kandidata za gradonačelnika dr. Branka Dukića, kojeg je jednoglasno podržao tamošnji stranački Gradski odbor.

Kandidaturu za šefa grada Dukić je prihvatio. “Zadru se uspjeh nije dogodio preko noći, dogodio se zahvaljujući kontinuiranom, predanom zajedničkom radu građana i naših timova, kao i svih dosadašnjih gradonačelnika i taj kontinuitet ćemo svakako nastaviti. Zadar je na dobrom putu, stalno se razvija, ali to ne znači da se smijemo opustiti. To će mi, kao budućem gradonačelniku, biti samo dodatni motiv da budemo još bolji”, izjavio je Dukić odmah pritom dodajući kako će kao gradonačelnik učiniti sve da taj grad ima još bolju zdravtvenu skrb nego što ju je imao do sada.

Povlačenje iz Sabora i teret optužnica

Podršku Dukiću izrazio je i sam Kalmeta, piše Zadarski.hr. “Branko je čovjek poznat široj zadarskoj javnosti kao vrijedan, odgovoran liječnik, humanitarac, dragovoljac Domovinskog rata, uvijek spreman pomoći svakome. Čovjek koji je cijeli život proveo u ovom gradu i siguran sam da će svu svoju energiju, znanje i sposobnosti dati za daljnji prosperitet Zadra i njegovih građana. Izborom takvog gradonačelnika Zadrani ne moraju strahovati za svoju budućnost”, kazao je sada Kalmeta koji je prije nešto manje od godinu dana govorio kako se više ne vidi u Saboru nego da je sav njegov rad usmjeren na Zadar.



Međutim, Kalmetu u posljednje vrijeme parti i jedna nova, druga, optužnica USKOK-a podignuta zbog toga što je u vrijeme svog mandata u Ministarstvu prometa naručen i Fimi mediji plaćen film koji nikad nije prikazan “Prometna renesansa Hrvatske”.

Kalmeta je tu optužnicu, pak, u studenom prošle godine komentirao kao potez Dinka Cvitana kojim se “dodvorava Mostu”. No, nakon toga pojavile su se neslužbene izjave iz stranke u kojima se navodilo kako Kalmeta sada više nema sigurnu budućnost u HDZ-u.

