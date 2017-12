KALINIĆ O SIGURNOSTI NA ADVENTU U ZAGREBU: ‘Za vikend je u gradu bilo 200.000 ljudi, treba nam više fizičkih prepreka’

Manifestacija Advent u Zagrebu već je u prvome tjednu očekivano privukla velik broj posjetitelja u glavni grad, a ove godine uočljiv je znatno veći broj policajaca u središtu grada te fizičkih prepreka koje su postavljene iz predostrožnosti zbog mogućih terorističkih napada

“Sigurnost u Gradu Zagrebu, što se tiče Adventa, bolja je od prošle godine, imamo fizičke prepreke i interventnu policiju. Sigurnosti nikad dosta, a dugoročno gledano u Zagrebu će se morati postaviti čvršće fizičke prepreke. Samo prošli vikend u Zagrebu je bilo oko 200 tisuća ljudi, što pokazuje da je atraktivno mjesto i bit će sve više ljudi”, kazao je pročelnik zagrebačkog Ureda za upravljanje hitnim situacijama Pavle Kalinić gostujući na N1 televiziji.

“Barijere u Zagrebu trebale bi biti veće i čvršće”

Kalinić kaže da će Hrvatska, kao članica Europske unije i NATO-a, morati podići sigurnost na višu razinu, ne samo u Zagrebu, te postrožiti prelazak granice, naročito one na istoku zemlje.

Što se tiče fizičkih barijera postavljenih na punktovima gdje se održava Advent u Zagrebu, Kalinić kaže kako su postavljene tamo gdje postoji mogućnost najlakšeg prolaska do velikog broja ljudi. On smatra da bi tih barijera trebalo biti više te da bi morale biti čvršće i veće. Odgovorio je i na pitanje koliko je njegov Ured spreman za eventualni teroristički napad u Zagrebu.



“Ured može reagirati, ali za teroristički napad nemate vremena. Ured je tu za raščišćavanje situacije, a za antiterorističke akcije imamo ATP Lučko”, kazao je.

“Opasnost po sigurnost dolazi nam izvan Hrvatske”

Povodom današnje komemoracije Slobodanu Praljku u Koncertnoj dvorani Lisinski, a potom i misi zadušnici u crkvi Sveta Mati Slobode na Jarunu, povodom čega je u Zagrebu na snazi poseban režim prometa, Kalinić kaže da će osiguranje biti jednako kao i prethodnih dana te da će gužva biti nešto veća, iako je promet u Zagrebu i inače zagušen.

“Mislim da će i oni koji će odati počast Praljku i oni koji žele paliti svijeće biti na razini vremena u kojem živimo. Mislim da nama opasnost sigurnosti dolazi izvan Hrvatske, a ne iz Hrvatske”, kazao je dodavši da nije neuobičajena ni odluka da se danas, zbog komemoracije Praljku, u Zagrebu organizira besplatni javni prijevoz. Tu odluku, kaže, ne mora donijeti skupština već može i Gradsko poglavarstvo.

“Svi koji su isporučivali ljude u Haag prave se grbavi”

Kao Praljkov prijatelj i suborac, Kalinić je upitan i za presudu koja mu je izrečena, te suicid koji je potom počinio.

“Nije on bio nepismen, on je bio inženjer elektrotehnike, profesor filozofije i sociologije i redatelj. Shvaćao je koji su odnosi i igre na Balkanu. Nije Slobodan Milošević mogao sam razvaliti Jugoslaviju da mu netko izvana nije pomogao. Praljak je išao kao dobrovoljac u rat. Mi volimo reći da smo pobijedili u tom ratu, ali čim vas sude, niste pobijedili. Naivnost hrvatske politike pokazuje se u osnivanju Haškog suda u nadi da će suditi drugima. Svaki rat uvijek je više – manje zločin. Izmišljene su ženevske konvencije, kojih se nitko ne pridržava. Ljudi vjeruju da u međunarodnim odnosima vrijedi pravo, ali to nije točno. Veliki mogu raditi što hoće, a mali to moraju gledati. Svi koji su isporučivali ljude u Haag prave se grbavi. Nije to bio privatni rat, nego rat jedne države i Hrvatska je trebala sve učiniti da se u ovoj presudi spriječi definicija udruženog zločinačkog pothvata”, ustvrdio je.

Dodao je da vlast nije ništa učinila po pitanju presude šestorci jer “imaju fotelje” i jer je to “ekipa koja je bila u diplomaciji”.

