KAKVO NAS VRIJEME OČEKUJE IDUĆIH DANA? Snijeg je danas zabijelio Sljeme, a sljedeći tjedan padat će i u ovim gradovima…

Nakon što je u većini zemlje već sinoć stigla promjena vremena, današnji dan protekao je pretežno oblačno s kišom, a u gorju sa snijegom. Susnježice je bilo lokalno i u nizinama, a jutros je i na zagrebačkom Sljemenu izmjereno 18 centimetara snijega. U idućem se tjednu očekuje još snijega.

Na Jadranu, osobito u Dalmaciji, ponegdje izraženiji grmljavinski pljuskovi. Prema kraju dana na zapadu se očekuje prestanak oborina. Puhat će umjeren do jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na sjevernom Jadranu jaka i olujna bura, podno Velebita i s orkanskim udarima, a na srednjem i južnom dijelu će vrlo jako jugo postupno okretati na vrlo jaku buru. Temperatura zraka između 5 i 7, u gorju od 0 do 3 °C. Na Jadranu od 9 °C mjestimice na sjevernom dijelu do 17 °C na južnom, ali će i tamo potkraj dana osjetno osvježiti.

Sutra će u većini predjela biti djelomice sunčano, a u unutrašnjosti ujutro ponegdje je moguća magla, osobito na zapadu, javlja DHMZ. Oblačnije, još uz mjestimičnu kišu ili pljuskove bit će u noći i ujutro na južnom Jadranu, dok u unutrašnjosti Dalmacije može biti i susnježice. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, a na Jadranu jaka i olujna bura s orkanskim udarima, osobito podno Velebita i Biokova. Najniža jutarnja temperatura zraka od -3 do 1, u gorju od -7 do -3, a na Jadranu od 2 do 7 °C. Najviša dnevna između 4 i 7 °C, u gorju niža, a na Jadranu od 8 do 12 °C.



Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, snijega će biti još. Nakon današnje kiše, sutra će u glavnom gradu uslijediti razvedravanje, no jutro će biti hladno na minus dva stupnja. Slično će se nastaviti i u utorak, dok će najniža temperatura sredinom tjedna nešto porasti pa će ipak biti u plusu, no u srijedu se očekuje nova kiša koja će u četvrtak prerasti u snijeg. Snijeg će se nastaviti i u petak te početkom vikenda, kada će se temperature u Zagrebu kretati od minus jedan do jedan.

Snijega će biti i u sjevernim predjelima zemlje pa se očekuje od četvrtka i u Varaždinu. Tamo će jutarnja temperatura već sutra biti u minusu, no u ostatku tjedna će se najniža temperatura kretati od nula do 3 stupnja, a u subotu će opet pasti na minus jedan. Snijega bi i tamo moglo biti u četvrtak, petak i subotu.

Oborina će biti i na Sjevernom Jadranu. U Rijeci će sutra biti sunčano, no kiša će se uz sunce nastaviti u utorak, dok se u srijedu očekuju jače padaline. I tamo će kiša od četvrtka prerasti u snijeg, koji će se nastaviti do kraja tjedna i vikenda. U Rijeci temperature ipak neće u minus pa će najniža biti jedan stupanj u subotu, a najviše se temperatura, 10 stupnjeva, očekuje u srijedu.

Nešto će snijega biti i u Istri, no tamo ga se očekuje ipak manje. Temperature će se u Puli tijekom idućeg tjedna kretati od 3 do 12 stupnjeva Celzijevih.

U gorju se ipak očekuje najviše snijega. Tako primjerice u Gospiću, snijeg pada već danas. Djelomično razvedravanje očekuje se sutra, dok će u utorak uslijediti nova naoblaka uz sunčana razdoblja, a novi snijeg nastavit će se od srijede, a padat će do kraja tjedna te tijekom vikenda.

Oborina će biti i u Dalmaciji, no tamo će sve ostati na kiši i neće biti snijega. Sedmodnevna prognoza za Split predviđa sunčano vrijeme u ponedjeljak i utorak, no novo pogoršanje od srijede. Kiša ni tamo neće stajati do kraja tjedna, ali temperature će ipak biti nešto više nego u ostatku zemlje pa će tako j Splitu najniža temperatura idućeg tjedna biti 2 stupnja, a najviša 12.

Istok Hrvatske neće prekriti snježni pokrivač idućeg tjedna jer se tamo snijeg očekuje tek u subotu, a ne već sredinom tjedna kao u ostatku unutrašnjosti te na Sjevernom Jadranu. Bit će ipak hladno pa tako vremenska prognoza za Osijek predviđa najnižu temperaturu od minus 3 do 0, a najvišu od 1 do 10 stupnjeva Celzijevih.