KAKVO NAS VRIJEME ČEKA ZA VIKEND I SLJEDEĆI TJEDAN: Još kiše, pad temperature, a potom i snijeg u unutrašnjosti

Čitava se Hrvatska probudila uz tmurno i nestabilno vrijeme praćeno maglom i niskim temperaturama, a takvo nas vrijeme očekuje i u ostatku dana. Vikend koji je pred nama donosi nove oborine, kišu, oblake i još niže temperature.

Tijekom današnjeg dana, prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda na kopnu nas očekuje oblačno vrijeme, mjestimice uz rosulju ili slabu kišu, češću u drugom dijelu dana.

U gorju je moguća susnježica i snijeg, osobito navečer i u noći na subotu kada se očekuje i pad temperatura.

Na Jadranu će se, za razliku od unutrašnjosti, zadržati djelomice sunčano vrijeme uglavnom bez oborine, no uz više oblaka vrlo malo kiše može pasti na Hrvatskom primorju.



Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar dok je na nekim dijelovima Jadrana moguća umjerena bura koja bi podno Velebita mogla oslažiti te puhati jakim i olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 12 i 18 °C.

U Zagrebu će prevladavati oblačno vrijeme, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom, osobito u drugom dijelu dana, a u noći na subotu u okolnom gorju se očekuje i malo snijega. Vjetar većinom slab, a najviša dnevna temperatura oko 7 °C, piše DHMZ.

Sa sjeverozapada europskog kontinenta širi se područje niskog tlaka zraka koje će u našu zemlju ponovno dovesti oborine. Kiša je stoga moguća već u drugom dijelu dana nad čitavim područjem zemlje, a nastavit će padati i u subotu.

Kidanje naoblake

Prvog dana vikenda, u subotu, u prvom dijelu dana na kopnu se očekuje oblačno vrijeme, mjestimice sa slabom kišom ili rosuljom, dok će u gorju i višim predjelima pasti susnježica i snijeg. Ujutro je ponegdje moguća magla. Na Jadranu se očekuje djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho vrijeme. Vjetar će na kopnu biti većinom slab.

Na Jadranu se očekuje djelomice ili pretežno sunčano te uglavnom suho vrijeme no i u subotu će puhati umjerena, mjestimice jaka bura, u prvom dijelu dana podno Velebita s olujnim udarima.

Najniža jutarnja temperatura 1 do 5, na Jadranu od 8 do 13, a najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 13 do 17.

U Zgrebu će u noći i u subotu ujutro biti oblačno, povremeno sa slabom kišom ili rosuljom, u okolnom gorju i snijegom. Snijeg će zabijsliti i Plitvička jezera. Ujutro na širem području grada moguća je i magla. Zatim od sredine dana barem djelomice sunačno. Vjetar slab do umjeren sjeverni, popodne južni. Temperatura zraka između 4 i 9, a krajem dana hladnije, oko nule.

Pad temperatura

Kako će subota odmicati kraju tako će i temperature sve više padati stoga nas u nedjelju očekuje prestanak oborina ali niže temperature od onih koje su nas pratile ovog tjedna. Temperature na sjevernim i središnjim krajevima već u subotu navečer će se spustiti do nule, ponegdje i ispod.

Kiša će ponovo pasti u ponedjeljak, ponegdje je moguća već i u nedjelju poslije podne, a oko srijede su u nižim krajevim unutrašnjosti očekuje i snijeg. Tako se snijeg očekuje na području Požege, Križevaca, Slunja i Parga u općini u sastavu grada Čabra u Primorsko-goranskoj županiji.

Bijele pahulje očekuju se sredinom tjedna i u glavnom gradu.

Sunčano vrijeme s temperaturama od desetak stupnjeva očekuje se jedino još na krajnjem jugu zemlje gdje će se toplo i suho vrijeme zadržati sve do četvrtka kada bi mohla pasti kuša. Temperature će i na krajnjem jugu biti sve niže.