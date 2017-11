KAKVO NAS VRIJEME ČEKA DO KRAJA TJEDNA? Kiši i hladnoći ne nazire se kraj, Meteoalarm je izdao i crveno upozorenje

Stigla je najavljivana promjena vremena pa je u većini zemlje osjetno hladnije, a svugdje je pretežno oblačno i vjetrovito, uz kišu i snijeg.

Mjestimice će danas biti obilne oborine, a na Jadranu su mogući pljuskovi s grmljavinom. Uglavnom će u gorju padati snijeg, a očekuje se stvaranje snježnog pokrivača, uz jak vjetar i snježnih zapuha. Malo snijega može pasti u nizinama unutrašnjosti, a nošenog vjetrom mjestimice i na sjevernom Jadranu, podno Velebita i posebno Učke. Puhat će umjeren i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, u Dalmaciji jugo i južni, a na sjevernom Jadranu bura s olujnim i orkanskim udarima. Temperatura zraka od 2 do 7, na Jadranu između 11 i 17 °C, javlja DHMZ.

SNIJEG, KIŠA I ORKANSKI UDARI BURE: Problemi u prometu, zatvoren granični prijelaz Pasjak, snijeg pada i na Sljemenu



Slično će se vrijeme u većini zemlje nastaviti i sutra. Bit će pretežno oblačno mjestimice s kišom, u gorju snijeg, a još u noći s ponedjeljka malo snijega može pasti i u nizinama. Na sjeverozapadu zemlje i u Istri u drugom dijelu dana uglavnom bez oborina, a u Istri barem djelomice sunčano. Još je na krajnjem jugu lokalno moguća obilna kiša i pokoji pljusak s grmljavinom. Puhat će većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jaka bura s olujnim udarima u prvom će se dijelu dana širiti duž Dalmacije, a podno Velebita i dalje s orkanskim udarima. Samo ujutro na krajnjem jugu još će biti jakog juga. Najniža jutarnja temperatura od 1 do 5, u gorju oko nule, a na Jadranu uglavnom od 5 do 10 °C. Najviša dnevna od 5 do 8, u gorju do 4, a na Jadranu između 10 i 15 °C.

Prema sedmodnevnoj prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, čini se da će cijeli tjedan biti kišan i oblačan. U Zagrebu će se temperature kretati od najnižih 4 do 6 stupnjeva Celzijevih, do maksimalnih 6-10. Nešto bi sunca moglo proviriti iza oblaka tek u nedjelju.

U sjevernom dijelu zemlje tjedan će također proteći bez razvedravanja. Kiše bi trebalo biti sutra i u subotu, a ostale će dane biti oblačno i jednako hladno. U Varaždinu bi se u srijedu ujutro temperatura zraka mogla spustiti na nulu.

Sjeverni Jadran će uz kišu imati ipak više sunca nego unutrašnjost zemlje, no tijekom tjedna će se izmjenjivati kišna i sunčana razdoblja, uz stalnu naoblaku.

Meteoalarm je za područje Rijeke za danas izdao crveno upozorenje. Na tom je području moguća olujna, u drugom dijelu dana mjestimice i orkanska bura. Najjači udar vjetra 75-145 km/h, a zbog obilne bi kiše moglo doći i do bujičnih poplava. Crveno je upozorenje na snazi i za područje Kvarnera, Velebita i zapadne Istre.

Na Kvarneru je tako najavljeno mjestimice jako jugo, već rano ujutro u okretanju na jaku i olujnu buru. Meteoalarm upozorava da se radi o vrlo opasnom vremenu koje podrazumijeva visoku razinu opasnosti za zdravlje, pa i za život opasne situacije, posebice pomorcima. Također, prisutan je i značajan rizik od štete za obalnu infrastrukturu. Crveno upozorenje meteoalarma vrijedi i za sutra.

U gorskim će krajevima snijeg padati do petka. Prema podacima DHMZ-a, najniža temperatura u Gospiću bit će tijekom gotovo cijelog tjedna nula.

Lakše će biti tek u Dalmaciji, gdje se krajem tjedna očekuje razvedravanje i temperatura do 15 stupnjeva. Nešto bi nove kiše u Splitu moglo ponovno pasti u nedjelju.

Oblačno će cijeloga tjedna biti i u Slavoniji, gdje bi kiša trebala prestati u petak, no i dalje će biti oblačno. Temperature će se na istoku Hrvatske biti od 3 do 11 stupnjeva Celzijevih.