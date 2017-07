KAKO ZAUSTAVITI ‘PROGRAMIRANU KVARLJIVOST’? Sve više uređaja izrađeno je tako da se u određenom roku pokvari

Nebrojeno puta smo sami sebi dokazali kako novi uređaji traju kraće nego oni stariji i ranije proizvedeni, Gotovo da je postalo nepisano pravilo da je mobitel potrebno zamijeniti nakon dvije godine, a prvi kvarovi na novoj perilici rublja događaju se taman po isteku garantnog roka.

Većina uređaja koje upotrebljavamo u kućanstvu i koji nam olakšavaju život dostupniji su više nego ikad prije, no veliki problem nastaje kada se neki od tih uređaja pokvari, a cijena popravka bude veća od novog aparata.

Često čujemo kako sve više proizvođača pribjegava programiranoj kvarljivosti ne bi li potrošače naveli da se ponovno vrate u njihov dućan, da uređaje popravljaju kod njih ili da ih zamijene novima. Običan kvar može se popraviti, no ono na što se žali sve veći broj građana je elektronika čiji popravak stoji i do nekoliko tisuća kuna.

Sve se brže kvare

Popravci su skupi, a dijelovi često nedostupni, stoga potrošačima ne preostaje ništa drugo nego kupiti novi uređaj. Sumnja se da su primjerice perilice za rublje programirane na točno određen broj okretaja, televizori na točno određen broj radnih sati, a printeri na ispis određenog broja stranica. Slično je i s određenim funkcijama u automobilu, a o mobitelima ne treba ni govoriti. Gotovo isti dan, od isteka garantnog lista, mobitel doživi potpuni šok i od tada se njegovo ‘zdravlje’ počinje narušavati sve brže i brže.



‘Promicanje dužeg vijeka trajanja proizvoda nužno je za poštivanje temeljnih prava potrošača čime se usklađuju njihova očekivanja, mogućnosti i potrebe. Razina kvalitete proizvoda i njihov dug vijek trajanja ključni su faktori za zadovoljavanje potrošačkih preferencija. Osmišljavanjem otpornih, trajnih i visokokvalitetnih proizvoda ostvaruje se dobrobit za sve građane Unije’, izjavila je Dubravka Šuica.

‘Proizvodi za ‘jednokratnu upotrebu’ čiji je životni vijek najčešće izrazito kratak negativno utječu ne samo na obiteljsku košaricu naših građana nego i na okoliš, nekonkurentnost poduzeća i zatvaranje mnogih obrta te gubitak radnih mjesta. Kvaliteta proizvoda je bitna i ona bi trebala bi jasno naznačena na svakom proizvodu’, rekla jeMarijana Petir.

Istraživanje Europske unije

Prema istraživanju Eurobarometra iz lipnja 2014., 77 % potrošača u EU-u izjavilo je da bi radije popravilo svoju neispravnu robu nego kupilo novu, ali na kraju zamijene staru robu novom, jer su troškovi popravka preskupi.

Potrošači bi trebali imati koristi od trajnijih, visokokvalitetnih proizvoda koji se mogu popraviti i nadograditi, smatraju i naši europarlamentarci. Zastupnici u Europskom parlamentu žele promicati duži vijek trajanja proizvoda, na način da se počne rješavati problem planiranog zastarijevanja za materijalna dobra i softvere. Stoga Europski parlament poziva Komisiju da razmotri uvođenje “dobrovoljne europske oznake” koja će obuhvaćati: trajanje proizvoda, obilježja ekološkog dizajna, mogućnosti nadogradnje u skladu s tehničkim napretkom i mogućnosti popravka. Također predlažu stvaranje “mjerača uporabe” za najvažnije potrošačke proizvode, posebice velike kućanske aparate, kako bi poboljšali informiranost potrošača.

‘Puno nas je doživjelo da nam uređaj „crkne“ odmah po isteku jamstva. To ne može biti slučajno i mora se zabraniti. Potrebno je osigurati dostupnost i razumnu cijenu rezervnih dijelova u slučaju manjih kvarova na uređajima. Uz to, dokazano je da bi uvođenje minimalne oznake trajanja proizvoda dovelo do povećanja prodaje označenih proizvoda za 55 posto. Potrošači su voljni platiti više za trajnost proizvoda,“ naglasila je Biljana Borzan.

‘Podržavam ovo izvješće jer poziva Komisiju da za svaku kategoriju proizvoda utvrdi kriterije za minimalnu otpornost i poboljša informiranost potrošača. Jedna Unija trebala bi označavati jednu, odnosno jednaku kvalitetu proizvoda, a potrošači se ne smiju naći u začaranom krugu popravaka i održavanja neispravnih proizvoda!’, rekao je Tonino Picula.

‘Mnogi su potrošači skeptični prema trajnosti proizvoda i smatraju da su programirani da se pokvare nakon isteka jamstva. Iako je logično da proizvođači jamče samo za razdoblje za koje su apsolutno sigurni da – osim u slučaju tvorničke greške – neće doći do kvara, za njihovu bi reputaciju bilo dobro da adresiraju ovo pitanje i postignu veće zadovoljstvo potrošača’, istaknula je Ruža Tomašić.

Preporuke Europskog parlamenta

Nove preporuke uključuju prijedlog da se za svaku kategoriju proizvoda utvrde kriteriji za minimalnu otpornost koji će vrijediti od trenutka njihova osmišljavanja i obuhvaćati, među ostalim, otpornost, mogućnost popravka i nadogradnje, Ako ako razdoblje popravka traje dulje od mjesec dana, potrebno je produžiti jamstvo za onoliko vremena koliko je trajao popravak, države članice trebale bi poticati promicanje trajnih, visokokvalitetnih i popravljivih proizvoda, te popravke i prodaju rabljenih proizvoda – što bi pomoglo stvaranju novih radnih mjesta i smanjenju otpada.

Tu je i važnost postojanja, odnosno mogućnosti da se proizvod popravi kod neovisnog servisera, primjerice odvraćanjem od tehničkih, sigurnosnih ili softverskih rješenja kojima se onemogućuje da popravke izvrše neovlaštena poduzeća ili tijela. Među prijedlozima je i da se osnovni sastavni dijelovi kao što su baterije i LED žarulje ne bi trebale fiksno ugrađivati u proizvode, osim ako je to opravdano iz sigurnosnih razloga.

Treba osigurati dostupnost rezervnih dijelova koji su ključni za dobro i sigurno funkcioniranje proizvoda kao i EU definiciju planiranog zastarijevanja i uvođenje sustava koji bi mogao ispitati i otkriti ugrađeno zastarijevanje u proizvodima.