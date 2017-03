KAKO SU KOMUNISTI UNIJELI RAZDOR U VLADU: Izglasavanju prethodila drama, HDZ se već tri tjedna nije očitovao o Mostovom prijedlogu

Vlada je na jučerašnjoj sjednici dala negativno mišljenje na Mostov prijedlog zakona kojim se predviđa otvaranje arhiva do 22. prosinca 1990. godine. Riječ je o prijedlogu zakona koji je od samog početka stvarao napetosti među partnerima u Vladi.

Za Vladino negativno mišljenje u kojem je naglašeno da se u Ministarstvu kulture priprema cjelovit zakon o arhivskoj građi, u skladu s onim što je HDZ najavljivao od samog početka, zamjerajući Mostu što je izišao s vlastitim zakonom, ruke su dignuli i Mostovi ministri.

‘Predloženi pristup izmjenama zakona, na koji Vlada daje mišljenje, u ovom obliku i sadržaju, a s obzirom na više manjkavosti, čini se tek parcijalnim načinom uređenja ove materije, a posebno s obzirom na to da Ministarstvo kulture priprema cjeloviti zakon koji je planom normativnih aktivnosti predviđen za treći kvartal ove godine’, rekla je ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.

Večernji list doznaje da je izglasavanju Vladina mišljenja prethodila je prava drama. Navodno su u Mostu već počeli gubiti živce jer su prošla tri tjedna otkako su prijedlog poslali u vladinu proceduru, a Vlada se o njemu još nije očitovala. S obzirom na to da zakon ide kroz dva čitanja, bojali su se da će se cijela priča odvući do lokalnih izbora i da se zakon neće donijeti. Zbog toga su od partnera zatražili žurnije postupanje, a kako se HDZ-u nije žurilo, u jednom su trenutku zaprijetili da će raspravu u Saboru otvoriti i bez mišljenja Vlade, piše Večernji list.



Mišljenje pisano u zadnji tren

Nadalje, navodi Večernji list, to se mišljenje pisalo do pred samu jučerašnju sjednicu Vlade i ministri ga nisu vidjeli dok im nije pročitano na sjednici. Unatoč tome, Petrov je od ministara zatražio da podrže de facto HDZ-ovo mišljenje i da se, kako je nagalaasio, ‘ne rade presedani’, već da prijedlog uđe u saborsku raspravu. No, sudeći prema njegovim izjavama, Most ipak ne namjerava prilagoditi svoj prijedlog mišljenju Vlade.

‘Mislim da se, s obzirom na ono što smo predložili, to može bez ikakvih problema i izglasati u redovitoj proceduri’, rekao je Petrov te dodao da je Mostu namjera da se predloženi zakon donese prije lokalnih izbora, a što se tiče najavljenog Vladina cjelovitog rješenja, kaže kako se o njemu može i naknadno raspravljati.

U Mostu HDZ neslužbeno prozivaju za cinizam. Tumače kako pod krinkom zaštite privatnosti žrtava komunističkog režima zapravo štite tajnost podataka o njihovim progoniteljima.

Iz Mosta uvjereni u podršku HDZ-a

Potpredsjednik Mosta Nikola Grmoja uvjeren je, ipak, da će Mostov prijedlog dobiti podršku HDZ-a u Saboru jer tvrdi da mu se tako izjasnila većina HDZ-ovaca s kojima je razgovarao.

Potvrdio je to i predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić koji je kazao kako HDZ nema nikakvih problema s otvaranjem arhiva, pogotovo komunističkih te da će podržati zakon znajući da je manjkav, ali će čekati da u Sabor dođe i sustavan prijedlog zakona, kojeg će izraditi Vlada.

Kako tvrdi izvor Večernjeg lista blizak vrhu HDZ-a, kroz raspravu će se pokušati približiti stavovi i od dva “iskrojiti” jedinstven zakonski prijedlog, što bi značilo djelomično povlačenje Mosta. Ne dogodi li se to, HDZ će ići na izglasavanje svog zakona, tvrdi izvor.

A u tome bi ih mogla podržati i oporba s obzirom da je SDP također najavio da će u prvom čitanju podržati Mostov prijedlog. Saboru je, međutim, predložio da obveže Vladu da za drugo čitanje pripremi cjelovit prijedlog zakona, što je na tragu mišljenja koje je kroz Vladu progurao HDZ.