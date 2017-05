KAKO SE NA JADRANU VARAJU TURISTI: Platite skupi napitak, a dobijete ledeni čaj!

Kad u nekom od barova na Jadranu naručite neki od svjetski poznatih koktela – cosmopolitan, margaritu, sex on the beach, pina coladu – velika je mogućnost da ćete dobiti napitak koji sastojcima, dekoracijom, ukusom pa ni bojom neće biti ni blizu onome što bi trebao biti, piše Slobodna Dalmacija.

Tako ćete za 50 ili 90 kuna ponegdje dobiti mješavinu jeftine žestice, a ne koktel s propisanim skupim sastojcima.

“Točno je da se na nekima našim šankovima podvaljuje sve i svašta pod imenom svjetske recepture, servira se u pogrešnim čašama, stavlja led tamo gdje ga ne bi smjelo biti, dodaju boje koje ne pripadaju recepturi, stavljaju jeftine ‘žestice’, miješaju voćni likeri i sokovi samo da bude puna čaša i atraktivna boja… Nekad je riječ o neznanju barmena, ali mnogo češće o nedostatku želje barmena da uče i usavršavaju tu struku. Nekad barmeni moraju udovoljavati svojim gazdama da na recepturi uštede”, kaže državni prvak u miješanju pića Jure Vojković.

Sex on the beach pogrešne boje

Primjerice, jedan od najpoznatijih koktela sex on the beach, koji je u originalu tamnije crvene boje, u trima različitim ugostiteljskim objektima na udaljenosti od 100 metara na makarskoj rivijeri servira se kao zeleni, plavi ili ružičasti koktel, a nijedna od tih boja ne proizlazi iz originalne recepture, jer taj koktel mora biti zagasito crven.



“Danas je aperol spritz jedan od traženijih novih koktela, a on mora sadržavati ‘prosecco’, mineralnu vodu i led, dok se kod nas uglavnom sam aperol miješa s mineralnom i tako servira po cijeni od oko 60 kuna. Osim toga, mora biti u elegantnoj čaši za bijelo vino od 20 centilitara sa slamkom za promiješati ga, a kod nas se svjesno servira u čaši za crno vino koja ima znatno manju zapremninu, čime se varaju gosti koji dobivaju trećinu koktela manje nego što je u recepturi”, pojašnjava Vojković.

Glasovita margarita koja je jedan od najtraženijih koktela, nipošto ne smije biti izmiješana s limunovim sokom, nego isključivo sokom od limete. Isto tako, ne smije biti servirana sa slamkom koja smeta slanom obrubu koji mora biti na čaši toga koktela, a slamka skida sol koja je sastavni dio okusa. Još je luđe da neki barmeni umjesto soli stavljaju u margaritu – šećer! Najveće podvale, kažu barmeni, događaju se baš kod najtraženijeg ovoljetnog koktela long islanda. U njega ide tek minimalna količina coca-cole kako bi četiri vrste bezbojnih alkoholnih pića u njemu dobile nježnu boju ledenog čaja.

No, kod nas se umjesto tekile, votke, bijelog ruma i gina u točno određenim omjerima koji moraju biti u Long Islandu, čaša često napuni ledenim čajem i ledom s tek malo alkohola i sve to proda za 50 do 90 kuna kao long island.

Podvala zakićena šarenim slamkama

Ništa bolje nije ni s omiljenom pina coladom, najpoznatijim portorikanskim koktelom,u kojemu mora biti bijeli rum, kokosovo mlijeko ili sirup i sok od ananasa, dok se kod nas najčešće stavlja umjesto ruma najjeftinija votka, pa čak i gotovi likeri koji se zovu ‘pina colada’ u koje se ukrca hrpa leda, zakite se šarenim slamkama i eto ti – podvale.

Iako brojne inspekcije kontroliraju ugostiteljske objekte u svim segmentima njihova rada, sadržaj i sastav koktela na našim šankovima nitko ne kontrolira jer osim profesionalnih vrhunskih barmena i međunarodnih sudaca na barmenskim natjecanjima, to nitko i nije u stanju. Zato se u njima pod šarenom atraktivnom ambalažom može podvaliti sve što maštoviti barmen u nekom trenutku poželi smiješati i podmetnuti gostu i u tome ne bi bio problem da se to ponudi pod nekim drugim, originalnim imenom.