KAKO SABORSKI ZASTUPNICI LOŠE UTJEČU NA DJECU: Dječak želi biti saborski zastupnik jer oni ništa ne rade a imaju veliku plaću

‘Nisam mislio da se naša svakodnevna politika spustila toliko duboko u društvo da i najmanjoj djeci služi kao izuzetno loš uzor.’

Jedan od čelnika stranke Pametno i fizičar Ivica Puljak na svom je Facebooku objavio priču o tome kako saborski zastupnici loše utječu na djecu.

‘Petaš mi je rekao da želi biti saborski zastupnik’

Puljak, naime, često drži predavanja djeci u školama s ciljem da među njima popularizira znanost. U svom je postu napisao da ih u tim prilikama često pita što žele biti kad narastu, u nadi da ih je možda motivirao na razmišljanje o znanstvenoj karijeri. Odgovor jednog dječaka na to njegovo pitanje potaknuo ga je na pisanje ovog posta na Facebooku. U jednoj maloj školi petašima je postavio isto to pitanje: što žele biti kad odrastu.

‘Počeli su uglavnom standardnim odgovorima: “Bit ću učiteljica, doktorica, pjevačica, nogometaš, frizer …”. Negdje pri kraju serije odgovora, jedno dijete, u zadnjoj klupi, poprilično živahnog izgleda, onako glasno kaže: “Ja želim biti saborski zastupnik!”. Moram priznati da me taj odgovor malo zatekao, pa sam ga upitao: “A zašto?”. A on će: “Zato jer oni ništa ne rade, a imaju veliku plaću!”, napisao je Puljak i dodao da ga je taj odgovor u početku šokirao, a zatim je nastavio o tome razgovarati s učenikom.



Nakon par sekundi oporavljanja od šoka, kažem ja njemu: “Uh, nije mi baš drago da dijete u tvojim godinama kao životni cilj ima ništa ne raditi i za to dobivati plaću.” A on se brzo snađe: “Ma ne mislim ja ne raditi, ja bih radio, ali svejedno bih imao veliku plaću.”. Ne dam se ni ja – “Aj sad kad misliš biti zastupnik, moraš se naučiti prihvatiti i kritike. Mislim da ti ona prva rečenica nije baš bila sjajna, jer ako ne budeš dobro radio, onda će te ovi prijatelji iz razreda, koji su te izabrali, smijeniti …”. I dodam još par blagih kritika, jer je to ipak dijete. Ali vidim da se on s tim kritikama dobro nosi.

‘Nadaam se da ćemo jednog dana imati Sabor kojeg se nećemo sramiti’

U to jedna učenica pristojno digne ruku, i nakon mog odobravanja, kaže: “A znate, on vam je najpametniji u razredu, najbolji je učenik.”. I zaista se tijekom predavanja ispostavi da taj učenik jako puno toga zna, skroz je dobar i pristojan, živ i aktivan baš onoliko koliko treba’, piše Puljak.

Dodaje i da je cijela ta situacija za njega bila neka vrsta otrežnjenja. Kaže da nije mislio da se naša svakodnevna politika spustila toliko duboko u društvo da i najmanjoj djeci služi kao izuzetno loš uzor.

‘Prazna sabornica (kao na ovoj slici, kad se raspravljalo o problemima invalida) i mjesec dana odmora koje su uzeli zastupnici, samo potvrđuju moje zle slutnje da je njihov utjecaj na društvo izuzetno loš. Naravno, ovdje ne mislim na sve zastupnike, uvijek ima onih koji su odgovorni i rade svoj posao kako treba, ali ipak većina to ne radi dobro i ta činjenica zaista frustrira, najdiplomatskije moguće rečeno.

Saborski zastupnik ne bi smio raditi niti jedan drugi posao osim toga te bi trebao biti primjer poštenog, predanog i odgovornog rada. Saborski zastupnik bi trebao biti primjer uljuđenog i pristojnog ponašanja, tolerancije i integriteta, svega što bi svaki roditelj poželio kao uzor svom djetetu. OK, znam da je ovo poprilično naivno, ipak je to politička arena i potrebne su kritike, a ni emocije se ne mogu uvijek kontrolirati, ali sve to može imati pristojne granice. Ja se ipak nadam da ćemo jednog dana imati i Sabor kojeg se nećemo sramiti. Dopustite mi ovakve romantične nade u ovo predpraznično doba, ma koliko one nerealno izgledale’, zaključio je Ivica Puljak svoju objavu na Facebooku.