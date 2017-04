KAKO PREVARANTI VREBAJU LJUDE U NEVOLJI: ‘Rekli su da sam dobila dar, a onda mi s kreditne kartice uzeli 1200 kn’

Cyber kriminal sve je učestaliji, stoga je nužno naučiti kako se zaštiti od prevaranata koji vrebaju na svakom koraku.

Internet je mjesto na kojem se brzo i lako množi neograničeni broj priča o lažnom uspjehu ljudi koji su se iz samog dna društva izdigli te stekli veliko bogatstvo. I sve to zahvaljujući jednostavnom triku. Poznato vam je? Ako dnevno provedete više od dva sata na internetu, kao većina građana Hrvatske, bez sumnje ste se do sada susreli sa sličnim objavama u kojima se nudi laka zarada. Sve što trebate učiniti je javiti se nekom liku koji će vam odati tajnu uspjeha.

Jednu od takvih ‘priča uspjehu’ izdvojila je Slobodna Dalmacija. Riječ je o oglasu u kojem stoji najava kako ćete, priključite li se ‘ekipi’, za 120 dana postati milijunaš. Iza svega stoji Stjepan koji nudi otkrivanje tajne o uspjehu zarade. No, da bi saznali tajnu i došli do 15.000 mjesečne zarade, morate kupiti knjugu u kojoj su navedeni koraci koji će vas dovesti do uspjeha. Vodič košta 299 kuna, a ako niste zadovoljni, vratite im knjigu, a oni će vama novac.

Snalažljivi Stjepan

Stjepanova priča kreće tako da priznaje kako je i sam jednom bio na dnu, prijetile su u ovrhe, nije mogao plaćati račune, a onda je naletio na nevjerojatno rješenje – trgovanje na Forexu, svjetskom deviznom tržištu na kojem se trguje valutama, parovima valuta, ugovorima, špekulira tečajem i cijenama u rokovima koji mogu trajati svega nekoliko minuta, trguje se s polugama, koje uvećavaju šanse za dobitak, ali i gubitak, pa bi moglo nekome s kartice čiji je broj dao da bi se obogatio otklizati sve što ima, mnogo više nego je bio spreman izgubiti, piše Slobodna Dalmacija.



‘Financijske elite su se svim silama trudile da ne objavim svoju priču. To je razlog što, ako napustiš ovu stranicu, možda je nikad više nećeš vidjeti. Velika je vjerojatnost da će se to dogoditi, jer sam već iznervirao nekoliko vrlo moćnih brokerskih firmi. Čim sam objavio svoj sustav, dozvolio sam pristup 127-oro ljudi diljem svijeta i za samo 120 dana su svi postali milijunaši. Zadnjih nekoliko mjeseci sam se opet fokusirao na nove članove. Velike brokerske kuće su žedne moje krvi, ali ne bojim se tih proždrljivaca. Oni su samo bijesni jer su njihove tajne razotkrivene’, piše Stjepan.

Možete ostati bez svega

Riječ je dakle o krivičnom djelu na koje nikako nemojte nasjedati. Hrvatska narodna banka (HNB) i Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), dosad izdali nekoliko priopćenja kojima upozoravaju male ulagače da se klone velikih rizika, takvih tržišta i obećanja o velikim zaradama jer mali igrači nisu veliki špekulanti sa znanjem i iskustvom, pa mogu ostati bez svega.

Prevara internet trgovine

‘Rekli su da sam dobila dar koji su onda naplatili 1200 kuna s moje kreditne kartice’, priča je to umirovljenice iz Splita koja je jedna od mnogih žrtava prevara. Djelatnici jedne internetske trgovine nazvali su je i kazali da je osvojila veliku nagradu koju, da bi preuzela, mora uplatiti neki minimalni iznos.

Umirovljenica je pristala, a kako je ranije kupovala preko te internetske trgovine imali su njezine podatke te je nisu tražili ništa dodatno. Nakon nekoliko dana na njezinu je adresu stigao paket s bogatim proizvodima. Kutija u kojoj je bio nutribullet, srebrni jastuk i ovlaživač zraka. A onda je ugledala uplatnicu.

‘Kada sam na njoj vidjela iznos od nešto više od 1200 kuna mislila sam kako se radi o grešci. Bolje sam pogledala i doživjela novi šok! Proizvodi su bili već naplaćeni s moje kartice jer imaju broj budući da godinama kupujem kod njih’, rekla je umirovljanica za Slobodnu Dalmaciju.

Njoj su kazali da je riječ o simboličnom poklonu kojim je nagrađuju za dugogodišnju vjernost, a u paketu su stigli proizvodi koji su joj naplaćeni s oko 30% popusta, cijena je to po kojoj se isti proizvodi mogu kupiti na akcijama koje se odvijaju svakog drugog tjedna.

Kap koja je prelila čašu bilo je i što je na fakturi stajalo da su joj poslali dva jastuka, a u paketu je bio samo jedan. Odmah je nazvala internetskog trgovca. Nakon dužeg razgovora rekli su joj da vrati što ne želi i da će dobiti novac nazad. Tako je i napravila, uz još jedno razočarenje jer joj nisu refundirali troškove vraćanja paketa poštom.