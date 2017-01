KAKO NAS VARAJU I KOJIM SE PODLIM TRIKOVIMA SLUŽE? ‘U testere stave parfemsku, a uvale nam toaletnu vodu!’

Lobistica za kozmetičku industriju otkrila je na koje načine pojedini poslovni subjekti varaju svoje kupce i kojim se trikovima najčešće služe.

Zaposlenu u Njemačkoj, lobistica za kozmetičku industriju, ukazala je javnosti na činjenicu da pojedini poslovni subjekti nabavljaju parfeme sumnjivim kanalima, pa se među njima nađu i krivotvorine koje plaćamo po cijenama originala, piše Slobodna Dalmacija.

‘Postoji jedan veliki problem u prodaji i distribuciji parfema. U takozvanoj “selektivnoj distribuciji” proizvođači odrede tko im od trgovaca smije prodavati parfem i nema potrebe da ti poslovni subjekti onda nabavljaju robu nekim drugim kanalima. Tamo mušterije, u pravilu, neće naletjeti na krivotvorine koje bi, međutim, mogli pronaći po drogerijama koje nude određene parfeme, iako nisu ovlašteni distributer. Ono što one prodaju spada pod takozvani “grey market ware”, sivo tržište roba, koju nabavljaju izvan službenih distribucijskih kanala prodaje. U Njemačkoj postoje odlične sigurnosne mjere u nabavi i prodaji proizvoda kako bi original doista i stigao od proizvođača do kupca, no nisam sigurna je li to i u Hrvatskoj slučaj’, napominje lobistica te dodaje kako samo pojedini prodavači imaju distribucijsko pravo prodavati luksuzne marke kao što su Chanel, Armani, Boss, Hermes…

I sam otkrila prevare – nekoliko puta

Dodaje kako je i sama nekoliko puta otkrila kako testeri, koje bi isprobala u tamošnjim robnim kućama i parfumerijama, nisu istovjetni parfemima. Svaki je slučaj, napominje, prijavila potrošačkoj udruzi.



‘Radi se o tomu da pojedini zlonamjerni trgovci stave parfemsku vodu u tester, a potom prodaju toaletnu vodu, i to za znatno veću cijenu nego što taj proizvod zaslužuje. To je bezobrazluk koji često ostaje neprimijećen’, rekla je ova lobistica za kozmetičku industriju koja radi u Njemačkoj.

Nisu samo kupci prevareni

Dodaje kako ovdje nije riječ samo o prijevari kupaca, već i o lošem imidžu za marke koje mi lobisti zastupamo jer ljudi često krenu govoriti kako pojedini poznati proizvođači parfema više nisu što su bili.

‘Proizvođači ne varaju jer su testeri i proizvodi koji odlaze iz tvornice identični. Unatoč svemu tomu napominjem, u što sam se i sama uvjerila, da su prijevare moguće, radi čega je nužno kontrolirati trgovca, odnosno obratiti pažnju na to koji proizvod on stavlja na policu za prodaju, a što nama daje kao tester’, ističe.

Prodaju trebala kontrolirati Tržišna inspekcija pri Ministarstvu gospodarstva, no oni napominju kako nemaju veze s tim te da je za kozmetičke proizvode od 2009. godine zaduženo Ministarstvo zdravlja. Oni, pak, to demantiraju, navodeći da su sanitarni inspektori nadležni za zdravstvenu ispravnost proizvoda, dok bi kvalitetu morali kontrolirati njihovi kolege iz Tržišne.