KAKO JE TODORIĆ IZVLAČIO NOVAC IZ AGROKORA – DETALJNA FORENZIČKA OBRADA: Posudio 3 milijarde u kešu, dug vraćao kroz prijeboje?

Financijski forenzičari u ovim trenucima obrađuju velike transakcije iz 2015. kad je Todorić, kao vlasnik kompanije, od Agrokora uzimao pozajmice u ukupnom iznosu većem od tri milijarde kuna.

Te transakcije otkrilo je revidirano financijsko izvješće objavljeno početkom ovoga tjedna.

Potraživanja u 2016. godini bila su značajno manja nego 2015. godine – oko 420 milijuna kuna plus 150 milijuna kuna s vlasnički povezanim kompanijama koje Todorić kontrolira – što navodi na zaključak da je značajan dio namiren. No, pitanje je kako se to dogodilo i je li realno, piše Jutarnji list. Te će transakcije biti predmet detaljne forenzičke obrade.

Razlog tom detaljnom istraživanju odnosa kompanije i vlasnika je, među ostalim, što je gomila novčanih pozajmica odnosno potraživanja bila zatvarana raznim prijebojima, a ne u novcu. Neke su stavke bile čudnovato knjižene pa je sve to izazvalo sumnju. U tim su troškovima bili i privatni troškovi obitelji Todorić: od hrane i odjeće do luksuznih putovanja i opremanja nekretnina.



KAKO SU TODORIĆI TROŠILI AGROKOROV NOVAC NA LUKSUZ: Ljetovali su na Ibizi, putovali na Tajland, kupovali poznate brendove…

“Dio potraživanja nije namiren u novcu”

“Dio potraživanja je zatvoren tako da su u 2016. godini troškovi po tzv. IPO ugovoru u potpunosti stavljeni na teret kompanije, dakle ta potraživanja nisu namirena u novcu već su postala trošak kompanije na način koji je detaljno objašnjen u nedavnoj prezentaciji revidiranih konsolidiranih financijskih izvješća za 2016. godinu.

Također, neke ranije uplate koje je Ivica Todorić napravio prema kompaniji u ranijim godinama za pokriće troškova po drugim osnovama sada su u prosincu 2016. bile razvezane i iskorištene za zatvaranje tih obveza (navedenih u izvještaju na 31/12/15) koje je imao otvorene prema kompaniji. Potraživanja su dijelom zatvorena i kroz prijeboj za 10 posto dionica Mercatora u ožujku ove godine po tržišnoj cijeni tih dionica. U novcu je plaćen samo manji dio potraživanja, najveći dio su bili razni prijeboji”, kazali su iz ureda izvanredne uprave Ante Ramljaka.

Proizlazi, naime, da je Todorić novcem od prodaje dijela dionica Mercatora, koje je formalno prodala njegova tvrtka registirana u Amsterdamu, zatvarao neke stare dugove prema Agrokoru, u iznosu od oko 300 milijuna kuna.

Podsjetimo, Trgovački sud u Zagrebu donio je presudu kojom je poništen sporni aneks ugovora što ga je Ante Todorić imao s Agrokorom dok je još bio potpredsjednik koncerna, a njime je bilo propisano da će tvrtka snositi sve eventualne sudske troškove njega, te njegovog oca Ivice Todorića i bivšeg financijskog potpredsjednika Ivana Crnjca.

PRESUDA PROTIV ANTE TODORIĆA: Evo što stoji iza spornog aneksa zbog kojeg je Ramljak podnio tužbu

ANKETA NET.HR-a: Hoće li istražno povjerenstvo o Agrokoru dobiti odgovore na ključna pitanja?