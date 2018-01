KAKO JE SIN TV ZVIJEZDE POSTAO DESNA RUKA HRVATSKOG PREMIJERA? ‘U HDZ ušao s 18 godina, a ocu nije rekao ni riječ’

Sin TV zvijezde Gorana Milića, 24-godišnji Marko, nema nikakvu funkciju u HDZ-u, no osoba je od velikog povjerenja premijera.

Marko Milić (24), sin jednog od najboljih novinara s ovih prostora Gorana Milića (71), malo je poznato, čovjek je od najvećeg povjerenja premijera Andreja Plenkovića. A, ni u Vladi ni u stranci nema nikakvu funkciju! Premijer i Milić junior surađuju još od kada je Plenković bio zastupnik u Saboru 2012., zatim dok je bio zastupnik u Europskom parlamentu, pa kad je postao predsjednik HDZ-a, te naposljetku predsjednik Vlade. No, izvor dobro upućen u zbivanja u HDZ-u, objašnjava da je Milić HDZ-u pristupio prije nego što je upoznao Plenkovića i da je u stranci prošao, iako vrlo mlad, već puno razina djelovanja.

“Jako je prisutan u svojoj matičnoj organizaciji na Črnomercu i temeljnom ogranku, izabran je za člana Predsjedništva u Područnom odboru te vodi klub vijećnika HDZ-a u Vijeću gradske četvrti, gdje se bavi brojnim mjesnim i “kvartovskim” temama. Milić je dio HDZ-ove ekipe koja je na lokalnim izborima 2013. i 2017. uspjela osvojiti vlast na Črnomercu, koja je tradicionalno više lijeva četvrt”, otkriva izvor iz HDZ-a za Jutarnji list dodajući kako je Milić uz Plenkovića bio i u predizbornim kampanjama kada je s njim obilazio sve lokalne organizacije.

Dijete iz drugog braka

S premijerom je i danas u stalnom kontaktu i on mu dosta vjeruje iako nema nikakvu funkciju. “Milić zasad više voli biti samozatajan nego u javnosti. Ovih dana vidjet ćete ga u knjižnici gdje uči za posljednji ispit na Pravnom fakultetu. Uz posao i sve obveze, paralelno je cijelo vrijeme redovan student i kao prioritet zadao si je da studij završi u roku”, priča Milićev prijatelj iz srednjoškolskih dana.



Marko Milić rođen je 1993. u Zagrebu. On je Goranovo dijete iz drugog braka. Uvijek je bio odličan učenik. S ocem je za HTV snimao emisiju “Idemo na sjever” putujući brojnim zemljama te odrađujući kraći set reportaža sa svojim vršnjacima. Tada je, kao 11-godišnjak, govorio kako će jednog dana biti sportski komentator, no to se promijenilo.

Put do Plenkovića

U HDZ je ušao 2011. s 18 godina i to bez znanja majke i oca. Tvrdio je kako to čini iz uvjerenja te da je ta stranka njegova jedina i dugoročna politička opcija. Plenkovića je upoznao u podružnici Črnomerec. “Pristupio sam mu s pitanjem o francuskom obrazovnom sustavu jer sam želio jedan dio studija provesti na Sveučilištu Sorbonne u Parizu, a znao sam da je Andrej bio zamjenik veleposlanika u Parizu i bivši predsjednik međunarodnog odbora ELSA-e, krovne međunarodne udruge studenata prava. Dobio sam tražene odgovore i uvidio njegovu visoku razinu pravnog, političkog i diplomatskog znanja te uljuđenosti. Nakon toga ostali smo u kontaktu”, otkrio je Milić, koji kaže kako je shvatio da imaju iste interese u životu: upisao je Pravni fakultet, učio francuski jezik, a odgovarala mu je politika koju je Plenković zastupao.

Sudjelovao je u Plenkovićevoj kampanji 2013., a potom nakon ulaska u EU parlament postao i njegov asistent u Hrvatskoj. Pisao mu je govore, organizirao medijske nastupe, uređivao web stranice i službene profile na društvenim mrežama te komunicirao s građanima i članovima stranke.

Nakon Plenkovićevog ulaska u Vladu ipak se odlučio za Sveučilište u Kölnu gdje provodi dio studija prava za što se prijavio mjesecima prije u okviru programa Erasmus. Sebe ipak vidi kao pravnika, dok za velike političke angažmane, tvrdi, ima vremena.