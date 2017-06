‘KAKO JE S PSIMA NA TRAJEKTIMA?’ Ispovijest oca čija je kći dobila alergijski napad izazvala rat na društvenim mrežama

Splićanin G.B. koji je iz Visa putovao za Split zajedno sa svojom dvogodišnjom kćerkicom na Jadrolinijinom trajektu doživio je neugodnost. Naime, tog se dana u tri salona trajekta Petar Hektorović nalazilo, uz putnike, i oko 20-ak pasa, što je uzrokovalo alergijski napadaj kod njegove kćeri.

Ogorčen što nitko na brodu nije reagirao na kršenje uvjeta prijevoznika, putnik je na stranicama Jadrolinije napisao prigovor, a kompanija se kasnije ispričala.

“Kako je s psima na trajektima? Kontrolira li to itko išta? Kćer mi se cijelu noć guši od alergije jer je u sva tri(!) salona bilo najmanje 20 pasa. Od velikih do malih, i u tapeciranim salonima, istina svi dobri i mirni, ali svi bez brnjice, a neki niti vezani” napisao je muškarac na stranicama Jadrolinije, međutim njegov prigovor nije naišao na odobravanje većine komentatora.

Naime, neki su ga “dočekali na nož” te ga optužili da mrzi pse i ljude, a jedna korisnica je zaključila da njemu treba staviti brnjicu, piše Dalmacija danas.



“Nisam baš shvatila ovog oca, dijete je dobilo alergiju zbog raznih veličina pasa, mirnoće pasa, zbog ne nošenja brnjica, zbog ne vezanosti ….To je neka nova vrsta alergije ili?”, bio je jedan od komentara kao i onaj da je “žalosno da se nekim zakonom, ljudima poput Vas ne propiše nošenje brnjice. Žao mi je vaše kćeri, ali sigurno da je alergična jer je cijeli svoj život izolirana od životinja, a tko ne voli životnije ne voli ni ljude. To dovoljno govori o vama”.

Isprika Jadrolinije

Otac djevojčice je pak kritičarima poručio kako on osobno voli pse i shvaća da se i “njih treba skloniti sa sunca, ali nije u redu da psi zauzmu baš svaku prostoriju broda, jer to predstavlja problem za sve one koji su alergični na pseću dlaku”, navodi se u tekstu.

Ubrzo su se o slučaju očitovali i iz Jadrolinije u priopćenju u kojem su se ispričali zbog doživljene neugodnosti.

“Kućni ljubimci smiju se prevoziti na svim brodovima Jadrolinije. Na trajektima boravak je moguć na otvorenim palubama za putnike, dok je zabranjen ulazak u zatvorene putničke prostorije (npr. putničke salone, restorane i toalete). Psi moraju imati brnjicu (izuzev psa vodiča slijepe osobe) i voditi se na povodniku, mačke u kutijama, a ptice u kavezu. Psi i mačke moraju imati uredne dokumente o cijepljenju.

Na brodu su postavljene oznake gdje nije dozvoljeno unošenje kućnih ljubimaca, a Jadrolinija računa na savjesnost svojih putnika i pridržavanja svih propisanih pravila. No, ukoliko se pokaže da netko ne poštuje pravila reda na brodu, na to je potrebno ukazati članu posade ili konobaru na šanku unutar salona broda. U tom slučaju, posada Jadrolinije putnike će s ljubimcima upozoriti i uputiti na izlazak iz zatvorenog mjesta.

Koristimo priliku da se ispričamo putnicima ukoliko su doživjeli neugodno iskustvo tijekom putovanja našim brodovima i apeliramo na sve putnike da poštuju pravila ponašanja i putovanja kako bi svima putovanje učinili ugodnim”, navodi se u priopćenju.