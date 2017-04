KAKO JE RAJIĆ SPUSTIO NERVOZNOM TODORIĆU PRED TUĐMANOM: ‘A tko ti je kriv što si stajao u krivom redu kad su se dijelile sve te firme’

Sredinom devedesetih godina Franjo Tuđman je na Pantovčak pozvao sve ključne aktere domaće ekonomije. Upravo se na tom sastanku dogodila anegdota koja je ustvari najbolja ilustracija načina na koji se u to vrijeme vodila hrvatska ekonomija.

Osim predsjednika Tuđmana, u bivšoj Titovoj rezidenciji okupilo se nekoliko ministara i vodstvo HNB-a, ali i ljudi poput Ivice Todorića, Luke Rajića, Miroslava Kutle, Josipa Gucića, itd.

Kako je ispričao sugovornik za Express.hr, među prvima se za riječ javio upravo Todorić. Počeo se žaliti na muke s nelikvidnošću, kroničnom nedostatku novaca u njegovim tvrtkama, ignoriranju banaka, da mu država treba pomoći jer da je on preuzeo odgovornost i spasio tisuće radnih mjesta.

U AGROKOR ULAZI VLADIN POVJERENIK: Todorić je svoj propali imperij predao državi, evo što ona sada mora učiniti



Luka Rajić, bivši vlasnik Dukata, čovjek koji se nije pretjerao volio s Todorićem, na tom mu je sastanku odbrusio: “Pa zašto ste uzeli sve te tvrtke? Evo, zašto ste kupili drvnu tvrtku DIP Turopolje?”. “Pa upravo zato što imam problema s deviznim pravima”, nervozno mu je odgovorio Todorić.

“Zašto niste jednostavno kupili devizna prava umjesto što se krcate s poduzećima?”, nastavio je Rajić, koji se zadovoljio s Dukatom i nije želio širiti svoje poslovanje na druge kompanije. “Lako je tebi. Ti si dobio mlijeko”, zavapio je Todorić. “A tko ti je kriv kad si stajao u krivom redu kad se dijelilo”, zaključio je Rajić.

MINISTRICA GOSPODARSTVA: ‘Nastavak krize u Agrokoru doveo bi do najveće gospodarske krize u povijesti’

Drugi sugovornik ispričao je još jednu zanimljivu anegdotu koja prikazuje kako je Todorić riješio problem likvidnosti.

“Kad je kupio Unikonzum, obavijestio je sve dobavljače da mu ne pada na pamet platiti postojeće dugove, ali da će zato u roku od petnaest dana plaćati račune koje je on napravio. Neki su pristali, neki ne. Tako se razgovoralo u to vrijeme, ali isti poslovni koncept, isti model, traje i danas. Reakcija HNB-a, koji je sad otkrio da dobro zna što se događa s javnim novcem, upućuje na to da bi stvari mogle postati dramatičnije nego što slutimo. Jasno, bilo je oportunije držati jezik za zubima nego lajati. Sad se situacija promijenila, nestalo je novca, pa sad svi cvile. Bojim se da im je kasno. Hrvatska će se nakon ove krize definitivno promijeniti i ništa više neće biti kako je bilo”, objašnjava sugovornik za Express.hr.

Kako danas vidimo, problem likvidnosti ipak ga je stajao glave.

DOBAVLJAČI OD DANAS U KONZUM ŠALJU SAMO KRUH: ‘Ovo je najveća kriza od Domovinskog rata!’