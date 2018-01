NOVINARKA PRIJE NEKOLIKO DANA VIDJELA BB GROBARA NA SUDU: ‘Njegov slučaj stajao je u ročišniku, odmah sam ga prepoznala’

Produkcija Big Brothera kaže kako su sve natjecatelje provjerili, te da su postupci koji se tiču maloljetnika, kao što je slučaj s Neradinom, tajni. No, svi smo guglanjem njegova imena mogli doći do informacije o zakazanom ročištu u veljači prošle godine.

Samo dan nakon što je ušao u Big Brother kuću, Aleksandar Neradin iz nje je izbačen. Razlog – protiv dotičnog se vodi sudski postupak za kazneno djelo iz članka 158 Kazenog zakona i to po staviki 5. koja glasi: ‘ Tko izvrši spolni odnošaj ili s njim izjednačenu spolnu radnju s djetetom mlađim od petnaest godina uz primjenu sile ili prijetnje, obmane, prijevare ili zlouporabom ovlasti ili teškog položaja ili odnosa zavisnosti djeteta o njemu, kaznit će se kaznom zatvora od tri do petnaest godina.’

GROBAR IZ MAKARSKE IZBAČEN IZ BIG BROTHER KUĆE: Otkriveno da se protiv njega vodi sudski proces za pedofiliju

Čim je ova informacija izašla u javnost, iz RTL-a su poručili kako je Neradin izbačen iz kuće. Kažu kako potpisivanjem ugovora s RTL-om, svi natjecatelji, između ostaloga, garantiraju da nisu kazneno gonjeni niti pravomoćno osuđivani. U slučaju povrede bilo koje ugovorne odredbe, pa tako i zbog povrede istinitosti podataka i jamstava, RTL ima pravo raskinuti ugovor.



Za Aleksandrovu optužnicu, kažu, nisu znali jer su procesi koji se tiču maloljetnika, tajni. No to ne mijenja na činjenici da je apsolutno svatko danas do informacije o njegovoj optužnici pred Županijskim sudom u Rijeci mogao doći jednostavnim guglanjem njegova imena. Iz produkcije su za neke medije rekli kako je Neradinov slučaj bio u e-ročišniku označen kao tajan upravo jer se radi o maloljetnoj osobi te da se zato nisu mogle naći informacije o tome te da je netko danas iskoristio svoje ovlasti da ga te informacije objavi javno.

Kako smo pitali upućene sugovornike, najave ročišta obajvljuju se i do mjesec dana unaprijed, a malo detaljnijim kopanjem uspjeli smo doći do još nekoliko izvadaka iz ročišnika, te smo došli do informacije da mu je zadnje ročište bilo tek nedavno.

U razgovor s novinarkom Novog lista, Šarlotom Brnčić, doznajemo da je postupak u tijeku te da ga je prije nekoliko dana i osobno vidjela na Županijskom sudu u Rijeci. ‘Za postupak sam doznala još prošle godine uvidom u sudski ročišnik Županijskog suda u Rijeci. Nakon što je optužnica potvrđena proces nije odmah krenuo zbog izmjene raspravnog suca te odgode što ju je tražio Neradinov odvjetnik. No, početkom ovog mjeseca suđenje je počelo i Neradin se na sudu i pojavio. Rasprava je zatvorena za javnost no preko ročišnika može se pratiti zakazivanje ročišta’, rekla nam je kolegica Brnčić i tako bacila u vodu sve navode o ‘oznaci tajno u e-ročišniku’.

Inače, Aleksandar se jučer prilikom ulaska u kuću hvalio svojim seksualnim podvizima rekavši kako je spavao s najmanje 160 žena.