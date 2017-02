KAKO JE NASTAO POPULARAN VIDEO? Satiričar Net.hr-a koji je sudjelovao u izradi videa ‘Croatia Third’: Jači smo od Severine

Satiričar Net.hr-a, Siniša Mareković predstavio je poruku Hrvatske američkom predsjedniku Donaldu Trumpu – “Croatia Third”, koja je izazvala podijeljene reakcije.

Gostujući u Novom danu na N1, satiričar Net.hr-a, Siniša Mareković kazao je kako se ideja za izradu ovakvog videa dogodila sasvim spontano, a cijeli je uradak nastao u svega nekoliko dana. Malo je razočaran, kazao je, što su srpski mediji, među njima i beogradski Blic, demantirali samo porijeklo Nikole Tesle, a ne i druge detalje koje su iznijeli u videu, koji je u nekoliko dana prikupio više od pola milijuna pregleda. Osim njega, na videu je radio i Ivan Šarić te montažer Vedran Tomac, koji je video u jednoj noći uspio ‘narezati’ i dobiti krajnje dramatičan filmić.

Nevjerojatno uvjerljiv glas imitatora Donalda Trumpa privukao je najviše pozornosti.

‘Taj glas koji čujemo, to je čovjek koji imitira Trumpa i iznimno je talentiran. Izmijenili nekoliko mailova, poslali mu tekst i dobili nazad voice over. Nismo mogli vjerovati, zvučalo je kao da Donald Trump u Bijeloj kući honorarno to radi’, kazao je Mareković te u šali dodao kako postoji mogućnost da na ovaj način Trump zarađuje džeparac”, budući da je poznato da je aktualni predsjednik SAD-a u prošlosti sam znao zvati novinare i predstavljati se kao predstojnik vlastitog ureda za odnose s javnošću pa im citirati – sebe.



Nizozemska prva objavila video

‘Krenulo je oko 20. siječnja kad je Nizozemska objavila prvi video. Nisu štedjeli susjede, rekli su da danski i njemački jezik uopće nisu pravi i svi su to šerali. Nakon pet dana, krenula je i prozvana Danska pa Njemačka koja je isto prozvana. ZDF je napravio svoj i pozvao sve druge države da naprave sličnu poruku, uskoro je dignuta i stranica za prikupljanja videa i oni su na neki način pokrenuli taj trend’, kazao jeMareković koji je u subotu ujutro poslao Šariću nacrt scenarija, kojeg je ovaj pregledao i dopunio te su ga poslali Tomcu.

‘Ima preko pola milijuna pogleda na YouTubeu. Nismo očekivali ni blizu takvu popularnost, jer je to krenulo na našim profilima, mom i Šarićevom, i računali smo da će neki ljudii to šerati , ali ne da će se ovako prošitriti Europom’, kazao je naš satiričar.

Satira u Hrvatskoj

Rezultat je bio nevjerojatan trending. “Prvi smo u Hrvatskoj, čak ispred Severine!”, pohvalio se Mareković te dodao kako su Hrvati sve otvoreniji prema satiri i ironiji.

‘Prije su se svi oni koji su se našli na meti satire osjećali povrijeđenim, ne znajući da će se sutra ‘na tapetu’ naći njihovi protivnici. U satiri vrijedi pravilo da kad nekog dotaknete, onda ste na plaći drugog i uvijek ste nečiji plaćenik”, kazao je satiričar Net.hr-a.

No, pojavom brojnih satiričnih stranica i dobrih emisija, koje su na putu da postanu dobri kasnovečernji showovi, smatra da se prilično jadna situacija od prije ipak mijenja. No, od toga se još uvijek ne može živjeti u Hrvatskoj.