NEVJEROJATNA PRIČA IZ SLAVONIJE: Dobili poziv da im je umrla baka, pripremili sahranu, iskopali grob i onda šok – ona je živa ležala u bolnici

Nevjerojatna priča iz Slavonije natjerat će vas da se zamislite kako je uopće moguće da se takvo što dogodi.

95-godišnja Marija Matthias iz Semeljaca kraj Đakova jučer je proglašena mrtvom. Čim je saznala za tužnu vijest, obitelj je počela planirati sahranu i karmine te su po selu, kako se to obično i radi, zalijepili osmrtnice.

A dok se spremao njen pokop i dok je obitelj tugovala zbog gubitka voljene bake, gospođa Marija je ležala živa u osječkom KBC-u.

Netko je kontaktirao vlasnika Doma

‘Baka je bila smještena u jednom privatnom domu za starije. U četvrtak joj je bilo loše pa je odvezena u osječki KBC, gdje je bila na opservaciji, s njom je bio i Josip. U bolnici mu je rečeno neka ide kući, a da će baka biti smještena na nekom od odjela. Na kraju su je smjestili na gastroodjel. Istoga tog dana poslijepodne oko 16 sati zvali su nas iz doma da je baka preminula’, ispričala je za Glas Slavonije Mihaela Šogorić, supruga Marijinog unuka Josipa koji je odlučan saznati kako se ovakvo što moglo dogoditi.



‘Gazdi doma javljeno je da je baka umrla. Normalno, mi smo se uhvatili priprema, sve je priređeno, od doma za karmine, hrane, pogrebne firme za prijevoz pokojnika, čak je iskopano i pola rake. Međutim, kad je moj suprug jutros (petak) otišao s osobnom iskaznicom u KBC kako bi sredio papire, nazvao me je i rekao kako je baka živa’, nastavlja Mihaela ovu nevjerojatnu priču.

Njen suprug Josip nije mogao vjerovati što se događa te je pojurio u osječku bolnicu gdje su mu otvorili vrata sobe u kojoj je ležala baka Marija, inače najstarija mještanka Semeljaca.

U bolnici kažu da nikoga nisu zvali

Kako Glas Slavonije doznaje iz osječkog KBC-a, utvrđeno je da do pogreške nije došlo u bolnici.

‘Pacijentica M. M. (1923.) zaprimljena je u Klinički bolnički centar Osijek na Objedinjeni hitni bolnički prijam 25. siječnja 2018. u 9.17 sati u pratnji vlasnika Doma za stare i nemoćne Kanisek. Pacijentici je pružena potrebna liječnička pomoć te je nakon toga hospitalizirana na Klinici za unutarnje bolesti. Ravnateljstvo KBC-a Osijek nema saznanja da je bilo tko od naših djelatnika izvijestio Dom za stare i nemoćne Kanisek da je njihova štićenica preminula. Uvidom u evidenciju ispisa odlaznih poziva za dan 25. siječnja 2018. iz KBC-a Osijek, vidljivo je kako nije upućen poziv prema broju vlasnika Doma za stare i nemoćne Kanisek. Samim time ne možemo utvrditi istinitost navoda obitelji. Kao kontakt-osoba u našem sustavu naveden je unuk pacijentice te, prema protokolu KBC-a Osijek u slučaju smrti, nadležni liječnik obavještava isključivo osobu koja je navedena kao kontakt-osoba. Iskreno nam je žao zbog nastale situacije te se nadamo da će se utvrditi okolnosti koje su dovele do ovog slučaja’, stoji u priopćenju KBC-a.

‘Možda su mi podvalili’

Za komentar je bio upitan i vlasnik Doma, Ivan Kanisek, koji je Mariju obitelj obavijestio o njenoj ‘smrti’.

‘Ako KBC Osijek tvrdi da nije uputio poziv, iako je osoba koja je nazvala rekla da zove iz Kliničkog bolničkog centra Osijek, ne znam što reći. U ovom vam trenutku ne mogu reći broj s kojeg je zvano jer radim takav posao da 24 sata moram biti dostupan i ne gledam telefonske brojeve s kojih me zovu. Imam spremeljene brojeve u imeniku, no ako zove neki nepoznat broj koji nemam memoriran, javim se, ali ga ne pamtim. Taj telefon koristim isključivo za posao i primam brojne pozive. Ako tvrde da nije upućen ni jedan poziv prema mom telefonskom broju, jedino što mogu reći je da je to nečija neslana šala, ne znam kako bih to uopće formulirao. Ne mogu vjerovati da bi bilo koja osoba mogla prenijeti takvu informaciju, pogotovo što je žena, hvala dragom Bogu, još uvijek živa’, rekao je Kanisek i dodao kako je moguće da mu je netko podvalio jer je, kaže, konkurencija u ovom poslu velika.