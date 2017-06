KAKO JE KERUM VRIJEĐAO NEISTOMIŠLJENIKE: ‘Trča je za mnom po Rivi i vika da će me satrat, a morao sam se braniti i od laži da spavam sa Sanaderom’

Incident s Androm Krstulovićem Oparom, koji se neki dan odigrao na sučeljavanju za Slobodnu Dalmaciju, a tijekom kojeg je Kerum izvrijeđao HDZ-ovog kandidata za gradonačelnika, nije prvi čelniku HGS-a. Njegove ispade pamte brojni novinari, pisci, političari…

Sve je počelo famoznim nastupom na Radio Dalmaciji, gdje je jednog od naših najcjenjenijih književnika prozvao “izmetom Jergovićem koji je doša sa Šarplanine jebavat hrvatski narod ovdje”, a potom su mu se na tapetu našli i Jergovićevi kolege – splitski utorkaši, koji su uputili pismo javnosti u kojem su upozorili birače da će, izaberu li ga za gradonačelnika, Split postati neka vrsta njegove prćije.

Oni upozorili, a novinar Indexa Dragan Miljuš potvrdio kad je raskrinkao prvog neposredno izabranoga gradonačelnika koji je krenuo opremati splitske vrtiće bez natječaja, a Kerum ga napao da “piše članke za petsto kuna”.



“Puka san, ne moš više trpit tog kretena, nikako!”

Kerumove napade pamti i njegov najžešći oponenet u vrijeme njegova gradonačelnikovanja, HDZ-ovac Dujomir Marasović. Njega je, kao ravnatelja bolnice, a koji ga je, kaže, na koljenima molio da napravi cestu do nove zgrade rodilišta – brutalno izvrijeđao na otvaranju “Boat showa”.

Galamio je pred novinarima: “Puka san, ne moš više trpit tog kretena, nikako!”

“Trča je za menom po Rivi, vika da će me satrat, zgnječit. Nazivali su me stalno kući, ćeri mi pritili telefonom”, prisjeća se za Slobodnu Dalmaciju Marasović dodajući: “Vrhunac je bija kad je beogradski Kurir objavija, a onda portali prenili, da sam, zamisli, spava sa Sanaderom!? Ne mogu sto posto tvrdit da je to on platija da se objavi, ali raspita san se kod nekih beogradskih izvora kako je došlo do te izmišljotine. Najgore od svega je šta je on sve prikaziva ka svađu njega i mene, a ja se sa njim nikad nisam svađa.”

Uz Marasovića na meti bivšeg gradonačelnika bila je i njegova tadašnja kritičarka Sanja Bilač. Njoj je, na sjednici Gradskog vijeća, poručio: “Đava te odnio tako ludu”, a spominjana joj je i “mater koja je taku okotila”.