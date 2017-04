KAKO JE GOVORIO TODORIĆ PRIJE SAMO 2 GODINE: ‘Imamo oko osam milijardi eura prihoda, a ja vrlo brzo želim imati 20 milijardi. Ali, nisam ja nezasitan’

Ivica Todorić jučer je potpisao Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za RH, čime se odrekao vlasništva nad najvećom hrvatskom kompanijom. Iako je Agrokor već dugo dužan na sve strane, Todorić je donedavno bio uvjeren kako je sve u redu. Štoviše, nudio je pomoć drugima koji imaju problema s financijama.

‘Pozivam sve one koji u regiji imaju probleme s financiranjem svojih programa da mi se jave da im nađem investitore. U tome ću im pomoći.’

‘Novac nikad nije bio problem, ali je problem znanje.’

‘Mislim da nemamo velike dugove. Bolje je pitanje koliko imamo imovine. Vidjet ćete što će nastati iz toga’, govorio je Todorić prije dvije godine u intervjuu za slovenski poslovni dnevnik Finance, prenosi Jutarnji.



Nije znao u kakvim je dugovima Agrokor ili se pravio da ne zna?

Razgovor je to koji je uslijedio nakon što je Todorić kupio slovenski Mercator. Prema onome što je govorio, ili nije znao u kakvom je stanju Agrokor ili je to jednostavno dobro skrivao.

Govoreći o planovima za budućnost Todorić je svoju tvrtku nazvao ‘velikim startupom’ te navodi kako se ‘stvari mijenjaju preko noći’.

‘Imamo oko osam milijardi eura prihoda, a ja vrlo brzo želim imati 20 milijardi. Što prije, to bolje. Prema tome idemo. Koje područje će po pitanju prihoda biti najveće u koncernu, to zasad ne znam. Uskoro ćemo pokrenuti online platformu koju zovemo A007. Ako želite, npr., u kazalište u Tokio, kod nas ćete moći kupiti kartu. Internet platforme sada najviše vrijede u cijelom svijetu. Možda to postane najvredniji dio tvrtke’, govorio je Todorić.

Slovencima je tada poručio kako ga je nakon kupnje Mercatora najmanje deset velikih investitora pitalo za savjet o tome gdje u Sloveniji mogu ulagati.

Nudio je svoje savjete drugima

‘Zbog mojih savjeta došlo je do ponuda prvoklasnih investitora za slovenske pivovare koje prodaje skupina Pivovara Laško’, kazao je Todorić te naglasio koliko je svjestan važnosti Mercatora za gospodarstvo Slovenije.

‘Učinit ćemo sve da ono postane najveće i najučinkovitije poduzeće, to će biti u interesu razvoja slovenske ekonomije’, kazao je.

Tada je najavio i kako će tog ljeta krenuti u proces IPO-a Agrokora.

‘Nisam nezasitan’

‘Poboljšati novčani tijek, za to radimo dan i noć. Kada to učinimo, ići ćemo u IPO i napravili čudesnu stvar. Ljudi misle da sam sve to napravio jer sam nezasitan. A u posao sam ušao zato da ga izgradim. Da nema posla, nema ni tvrtke. Hoćemo biti najveći, najbolji, oni koji nešto rade. Kada to ne bismo željeli, ne bismo trebali ni raditi. Uspjelo nam jer imamo ljudski potencijal. Zar da pustim ljude kući? Ovo je izazov za nas. Tko vodi nogometni klub, želi pobijediti. Meni je svejedno imam li u Agrokoru 100, 93, 43 ili 10 posto. Ja samo želim da radimo i da idemo naprijed, i zato će Agrokor biti već sutra posve drugačiji’, rekao je Todorić.

Tada je govorio da mu nije važno da uvijek bude prvi čovjek kompanije.

‘Važno je biti najbolji’

‘Ne zanima me jesam li ja prvi, drugi, peti ili ću se povući. Budem li još doprinosio ili ću hraniti golubove i zabavljati se s unucima. Važno je biti najbolji. Ako to ne budem, bolje da idem’, rekao je.

Zanimljiva je i njegova izjava vezana za gospodarsku krizu u Grčkoj koja je u vrijeme tog intervjua bila aktualna. On je tada rekao:

‘Katastrofa bi bila kada bi im popuštali. Za sve moraju vrijediti jednaka pravila’, rekao je Todorić prije tek dvije godine.