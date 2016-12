KAKO JE BOJNIK ČOVIĆ TRAŽIO MITO ZA REMONT MIG-ova: ‘Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti’

USKOK je jučer objavio da na temelju kaznene prijave Vojne policije počinje istragu protiv dvojice hrvatskih državljana (rođenih 1957. i 1960.) zbog osnovane sumnje u činjenje kaznenih djela primanja i davanja mita, a u slučaju remonta hrvatskih MiG-ova u Ukrajini.

Iako im nisu navedena imena, mediji su pisali da je riječ o članu tehničkog povjerenstva MORH-a, bojniku Ivanu Čoviću, te Ivici Josipoviću, osnivaču poduzeća Aeropartner i zastupniku ukrajinske tvrtke Ukrspeceksport za Hrvatsku i BiH. Jutarnji list piše da je Čović mito istodobno tražio i od predstavnika ukrajinske tvrtke, koja je na kraju dobila posao, ali i od rumunjske tvrtke Aerostar, i to u dva navrata.

AFERA REMONTA MiG-OVA: Uskok službeno pokrenuo istragu zbog mita u MORH-u

“Malo još poguraj ponudu, a mi ćemo je podržati”

“Čestitam šefe na dobivenoj ponudi za motore (…) mislim da je to ulaznica za remont migova. (…) Malo još poguraj ponudu, mi ćemo je podržati iako ima rizičnosti”, pisalo je u SMS-poruci koju je sredinom 2012. Čović poslao predstavniku rumunjske tvrtke Aerostar.



U to vrijeme je, kao član tehničkog Povjerenstva MORH-a, bio zadužen za utvrđivanje tehničke sposobnosti izvršenja remonta borbenih aviona MiG-21. S tog je položaja, navodi se u priopćenju USKOK-a, zatražio mito od dviju inozemnih tvrtki kako bi im omogućio dobivanje posla remonta hrvatskih borbenih zrakoplova.

Prvi put je, kako saznaje Jutarnji, bojnik Čović od predstavnika Aerostara tražio mito početkom 2012., u vrijeme kada je Povjerenstvo čiji je bio član izrađivalo dokument “Analiza izvodivosti i isplativosti remonta i produljenja životnog vijeka aviona MiG-21 bis i MiG-21 UM”.

USKOK PREUZEO ISTRAGU REMONTA MIG-ova: Bivši ministar obrane tvrdi: ‘Otvoren je lov na mene’

Rumunji mu dvaput odbili dati mito

Međutim, predstavnici rumunjske tvrtke odbili su dati mito, pa je potom Povjerenstvo donijelo zaključak da je “tehničko-komercijalna ponuda Ukrspeceksporta tehnički sveobuhvatnija i kavlitetnija” u odnosu na rumunjski Aerostar.

No, Čović nekoliko mjeseci kasnije ponovno šalje poruku predstavniku rumunjske tvrtke, no i tada biva odbijen. Navodno je preslika te ponude tada bila dostavljena nadležnim službama MORH-a, ali one nisu ništa poduzele protiv Čovića. Istodobno su predstavnici Vojne sigurnosno-obavještajne službe (VSOA) snimili Čovića u jednom zagrebačkom kafiću s predstavnicima ukrajniske tvrtke, ali ni to nije bilo dovoljno za pokretanje istrage.

Čini se da je, prema tvrdnjama USKOK-a, Čović istodobno tražio mito i od predstavnika rumunjskog i od ukrajinskog zavoda navodno tražeći desetak tisuća eura kako bi im pomogao da dobiju posao.

UKRAJINSKI VELEPOSLANIK: ‘Nismo prevarili Hrvatsku u remontu MiG-ova, Hrvati su cijelo vrijeme bili u kontroli’

Odgovoran i za nepravilnosti u remontu?

Predstavnik ukrajinskog zavoda i osnivač poduzeća Aeropartner, Ivica Josipović, prema navodima USKOK-a pristao je isplatiti mu mito, učinivši to, navodno, u dva navrata – u siječnju i veljači ove godine, nakon što su svi zrakoplovi bili vraćeni s remonta i predani Oružanim snagama.

Čović inače slovi za jednog od ponajboljih stručnjaka u tom sektoru i pretpostavlja se da je mogao utjecati na ostale članove Povjerenstva. Na sjednici saborskog odbora za obranu potkraj 2014. rekao je u ime stručnog tima da obje tvrtke (ukrajinska i rumunjska) “ispunjavaju temeljene uvjete za obavljanje remonta, ali da je tvrtka Odeski zrakoplovni zavod sposobnija za provedbu remonta u datom momentu”.

Nakon što je u Odesi na Krimu započeo remont, Čović je ondje potpisivao zapisnike o obavljenim radovima na zrakoplovima. S obzirom na sve dosad utvrđene nepravilnosti u obavljanju remonta, moguće je da se tijekom daljnje istrage postavi pitanje njegove uloge u tome, piše Jutarnji. Preostaje još utvrditi tko stoji iza ‘mi’ u njegovoj SMS-poruci rumunjskim predstavnicima, odnosno je li netko od nadređenih također bio uključen u tu priču.

NOVI DETALJI U AFERI MiG: MORH odbacio jeftiniju i kvalitetniju ponudu i prije početka natječaja

Kad je počela istraga, otišao u mirovinu

Potkraj 2015. godine, nakon što su zrakoplovi predani Oružanim snagama, Čović je imenovan višim stručnim savjetnikom u Odjelu za planiranje, analizu i prodaju Sektora za nabavu MORH-a.

U travnju ove godine podnio je zahtjev za odlazak u mirovinu što se poklopilo s početkom istrage Vojne policije o remontu MiG-ova. Istraga je, kako saznaje Jutarnji, od početka bila usmjerena prema njemu, ali nadležne službe MORH-a nisu mogle odbiti njegov zahtjev za umirovljenjem jer se protiv njega nije vodio nikakav stegovni postupak. Tako je prije nekoliko tjedana otišao u mirovinu.

AFERA S MIG-ovima: Pokajnik je USKOK-u priznao: ‘Da, isplaćen je mito od 200.000 eura!’