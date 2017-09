KAKO IZGLEDA POSAO LOVCA NA MUNJE? Kad se najviše smrkne i svi bježe, oni izlaze van

Za razliku od većine ostalog svijeta kojima su olujni oblaci, grmljavina i jak vjetar, znak da se sakriju, njima ovakvi signali predstavljaju sasvim suprotan znak – da izađu i krenu u lov na najbolji kadar.

‘Sjedam u auto i po poziciji koju vidim na radaru znam gdje trebam ići. Ne mogu vam to objasniti, to je jednostavno adrenalin, ovo kad nailazi nevera oblaci , munje ako začine, dobro dođu, ali više me privlače ti oblaci koji izgledaju nadrealno’, kazala je Maja Kraljik, zaljubljenica u fotografiju, osobito onu snimljenu u ekstremnim uvjetima.

Kaže, kako je Istra ove godine bila odlučna kulisa za okidanje savršenih fotografija olujnih nevrijemena.



‘Imali smo četiri vrlo izražene fronte koje su donijele i opasne meteorološke prilike, ali i fascinantne prizore’, rekao je za Dnevnik.hr Petar Radovan, vlasnik portala Istramet.

Proteklog je vikenda nova jaka fronta ponovno donijela pljuskove uz prolazan olujni vjetar i tuču, a prije pljuskova nad Istrom se ponovno nadvio golemi kumulonimbus poznat kao shelf cloud koji je Maji najdraži oblik oblaka.