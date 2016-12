‘KAKO GOSPODI U ZAGREBU ODGOVARA’: Zbog zimskih praznika, majka osmoškolca oprala ministra, župana, ravnatelje…

Nakon prošlogodišnjeg skandala s duljim praznicima za djecu koja si mogu priuštiti skijanje, ove godine je Ministarstvu obrazovanja izdalo preporuku o trajanju, početku i završetku kako zimskih i proljetnih školskih praznika, tako i cijele školske godine, a pritom unijelo samo dodatnu zbrku.

Majka osnovnoškolca iz Poličnika kod Zadra prilično je opravdano pobijesnila na Ministarstvo, ali i župana te ravnatelje i napisala otvoreno pismo portalu Zadarski.hr. u kojem sjecira problem školskih praznika, ne samo zbog segregacije učenika ovisno o tome mogu li si priuštiti skijanje ili ne.

DO ČETVRTKA ILI DO PONEDJELJKA: Zašto zimski praznici ne traju svim hrvatskim učenicima jednako?

“Molim vas da objavite sramotu koju su zalijepili na staklo jedne osnovne škole. Ja svog sina neću slati u školu niti 12. niti 13. siječnja. Krenuti će u školu 16.siječnja 2017. Na skijanje neće ići jer mu ja to ne mogu priušitit. Ako Bog da pasti će i kod nas snijeg pa ću ga opravdati da je bio na skijanju. S obzirom da ja toliko godišnjeg odmora nemam (imam 23 dana), a samo njihovi zimski i proljetni praznici uzmu 20 dana (gdje su im još ljetni praznici), morati ću uzeti bolovanje jer ga nema ko čuvati.



Nisu mi jasni ovi iz Ministarstva, Županije (jer župan iz opravdanih razloga može donijeti takvu odluku o promjeni datuma početka ili završetka skole uz odobrenje Ministarstva), a i ravnatelji škola. Što ne bi bilo normalnije da se početak škole organizira prema vremenskim prilikama (neprilikama) ovisno gdje je u Hrvatskoj? Što će djeci tri tjedna zimskih praznika, dva tjedna proljetnih praznika i nastava koja počinje usred tjedna.

Škola počinje 12.01.2017. – ČETVRTAK, proljetni praznici 13.04 (ČETVRTAK). -24.04., a zadnji dan škole 14.06.2017. -SRIJEDA. Ne bi li bilo logičnije da im praznici traju po tjedan dana manje, ali isto tako s obzirom na vrućinu i sezonu, neka im škola traje tjedan dana kraće (ionako su im učionice neklimatizirane), ili neka škola počne tjedan dana kasnije, ali ne, mi se moramo prilagođavati ekipi iz Zagreba, i njihovom skijanju, i proljetnim praznicima i ljetovanju. Kako gospodi u Zagrebu odgovara”, piše bijesna majka portalu Zadarski.hr

Ne pridržavaju se upute ministarstva?

Nakon što je bivši ministar obrazovanja Predrag Šustar donio odredbu prema kojoj bi školski praznici trajali dulje samo za one učenike koji idu na skijanje, Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je prošli tjedan osnovnim i srednjim školama novu preporuku kojom im daje mogućnost da škola započne 16. umjesto 12. siječnja. I to za sve, ne samo one koji si mogu priuštiti skijanje. No čini se da nisu sve škole odlučile uvažiti preporuku.