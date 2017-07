‘KAKO GA NIJE SRAM LAGATI NAROD!?’: Burna reakcija mještanina Podstrane za vrijeme Plenkovićeve izjave

Dok predsjednik Vlade Andrej Plenković čitav dan uvjerava javnost da jučerašnji požar koji je zahvatio dijelove Splita nije tako strašan i da je bio pod kontrolom, mnogi koji su jučer požar doživjeli i borili se protiv njega ne misle tako.

Dok je premijer Plenković ispred zgrade Dobrovoljnog vatrogasnog društva Žrnovnica u društvu ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića i splitskog gradonačelnika Andre Krstulovića Opare davao izjavu novinarima, Robert Filipović iz Podstrane bijesno je reagirao.

PLENKOVIĆ NAKON 30 SATI PAKLA U DALMACIJI: ‘Požar je bio interesantan, nije bilo nikakve stihije, a sustav je dobro funkcionirao’

“Svaka čast vatrogascima, ali organizacije nije bilo”

“Kako ga nije sram dolaziti ovdje? Kako ga nije sram lagati narod”, pitao se taj Podstranjanin koji je cijelu prethdonu noć sudjelovao u gašenju požara, piše Splitski dnevnik.



“Vatrogasci su dica od devetnaest, dvadeset godina, idu glavom na vatru, nemaju s čim gasit vatru. Ja sam svoju kuću ‘sićevima” branija. To nema veze s organizacijom. Svaka čast vatrogascima, ali tu organizacije nije bilo. To je sramota, mogli su glave izgubit. Sramota”, kazao je Filipović.

“Ovo je sramota da on ovdi priča priče”

No, nije stao na tome, pa je nastavio pred novinarima izbacivati bijes iz sebe.

“Ovo je žalosno da on dolazi po požarištima i priča ovako nešto. Znate šta ću vam reć, ljudi moji, Dalmacija gori svake godine, mi nemamo profesionalnu brigadu. On kupuje neke MIG-ove, ne znan ni ja šta, a imamo dva kanadera. Hidranti su zatvoreni, nismo mogli hidrante otvorit za izgasit požar. I to im je organizacija!? Ja sam cilu noć gasija požar! Ovo je sramota da on ovde priča priče. Ovo je sramota! Pričaju o nekim resursima, izgorilo je 50 kuća, ko će to platit? Oće on platit? Di su bili sinoć? Sram ih bilo, sad kupe političke poene, sram ih bilo! Svi su mogli izgorit! Kako ih nije sram doć’ ovde? Ja ne govorim protiv ljudi, ja govorim protiv Plenkovića”, kazao je ogorčeni Podstranjanin.

