KAKO ĆE ŽIVJETI DANAŠNJA GENERACIJA DJECE I MLADIH: Hoće li ih uništiti siromaštvo, terorizam, nesigurni poslovi?’

Posebno istraživanje Eurobarometra za 2016. pod imenom ‘Budućnost Europe’ bavilo se perspektivom djece i mladih te pitanjem koje muči mnoge – kako će oni živjeti kada budu u srednjim godinama?

Prema mišljenju njihovih roditelja, neće živjeti bolje od njih. Čak 56 posto ispitanika u Europskoj uniji vjeruje da će život današnje djece biti teži. o se neoptimistično predviđanje povećalo u odnosu na istraživanje iz jeseni 2015. za čak šest posto. Sociodemografska analiza ovih odgovora pokazala je i da je više žena nego muškaraca ustvrdilo kako će život njihove djece biti teži, a s takvim se predviđanjima slaže i veliki dio ispitanika starijih od 55 godina, prenosi Glas Slavonije.

Neki vjeruju kako su stariji poneseni generalnim pesimizmom, no veći dio smatra kako su mladi danas nemoćni pred gospodarsko-političkim i društvenim trenutkom koji ih spriječava da krenu naprijed onako kako bi trebalo. Postoji velika bojazan da je generacija mladih izgubljena, bez perspektive, planova, vizija i ideja. Mladi danas predugo žive s roditeljima i od njihovih primanja, život provode na društvenim mrežama te imaju slabe izglede za osamostaljenje i dobivanje sigurnog posla.

Strah nije u cijelosti opravdan, ali…

Osječki sociolog Krunoslav Vukelić u prognozama hoće li život današnje djece biti teži u odnosu na njihove roditelje istovremeno je umjereni optimist i oprezni pesimist. Tvrdi kako se u društvu po ovom pitanju stvorio strah koji nije u cijelosti opravdan, no tvrdi kako društvo treba naći neki mehanizam koji bi riješio taj problem.



‘Sve bih stavio u kontekst društveno-političke krize općenito, osjećaja nesigurnosti zbog terorizma kao svjetskog problema, kroz migracije, nesigurnost radnog mjesta, bojazni za mirovine jer je prisutan bauk od pada mirovinskog sustava, ne samo kod nas nego posvuda u Europi. I ondje su mirovine male, ali su zato plaće, za razliku od naših, solidne. Prisutna je atmosfera nesigurnosti za radno mjesto jer je, uz ostalo, bojazan od tolike automatizacije koja je istisnula čovjeka iz radnih procesa, pa i na tome treba poraditi. Očekuje se da će doći do društvene krize, teške demografske situacije – do starenja stanovništva, a da taj “međugeneracijski manjak” neće imati tko nadoknaditi jer nema dovoljno ljudi, pa je sada najgore srednjoj generaciji i mladima. Sve se to, dakako, opet reflektira na bojazan za opstanak mirovinskog sustava. Sve to mogu biti okidači bojazni srednje generacije za budućnost svoje djece, ali i korijeni pesimizmu mladih za svoju sutrašnjicu’, rekao je Vukelić te ocijenio kako je nastupio opći pesimizam koji i nema prevelikih osnova te da u tome treba biti realan.

Čovjek nije nije bolje živio

S druge strane, navodi sociolog, čovjek 21. stoljeća nikada nije živio bolje, a toliko je pun strahova. Moguće je, smatra Vukelić, da su srednje generacije svakodnevno previše izložene lošim vijestima o nezaposlenosti, ovrhama, bolestima, terorizmu, što ih dogovri u kolektivnu zabrinutost za budućnost njihove djece. Ili su, kaže sociolog, djecu odgajali po frazi ‘ja sam se napatio da ti ne bi morao’, zbog čega danas imaju neambicioznu, nepoduzetnu djecu koja će se teško osamostaliti.

Ima tu i onih koji danas, unatoč neproduktivnoj dobi, žive od mirovine roditelja pa se boje da e to nikada neće promijenit te da će se takva situacija sutra preslikati na njihovu djecu, piše Glas Slavonije.

Đakovački ekonomist Zdravko Grubeša, koji je i sam otac u srednjim godinama, kaže kako po prirodi nije katastrofičar, pa bi uvijek kazao da evolucija i civilizacaija vode svijet naprijed.

Svijet ide naprijed

‘Ne mislim da će generacije naše djece živjeti gore od nas. Doći će do nekih novih rješenja, držim da će se razviti neki drugi sektori – nestat će fosilna goriva, pa će uslijediti prava revolucija u alternativnim izvorima energije gdje će mnogi vidjeti svoju šansu, zaposlenje i naposljetku zaradu’, vjeruje Grubeša.

On je uvjeren kako zahvaljujući ekonomijama svijet ide naprijed te se za budućnost mladih ne boji.

‘Poučen svojim iskustvom u radu s njima, mogu reći da su izuzetno dobri radnici, pametni, veliko su osvježenje u svakom kolektivu, brzo razmišljaju, brzo donose odluke. Neunošenje ‘svježe krvi’ donosi propast. Idealna formula za svaku tvrtku je: 30 posto iskusnih, toliko mladih i toliko radnika srednje generacije’, rekao je Grubeša te poručio – ‘tako treba razmišljati svaki poslodavac pa neće biti ni bojazni kakav će za 15 do 20 godina biti život današnjoj generaciji mladih.’